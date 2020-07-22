Muğla’da 5 gündür aranan üniversiteli Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı.Katil zanlısı Avcı, ilk ifadesinde birçok kadın cinayetinde karşılaşılan savunma yöntemlerine başvurdu, daha sonra ise Pınar’ı nasıl katlettiğini itiraf etti. Pınar'ın abisi ise katilin söylediği büyük yalanı açıkladı.

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’dan beri kayıptı. İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, en son geçen perşembe günü telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamayınca, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya gitti.

Aile, kızlarının bulunması için Akyaka Karakol Komutanlığı’na gidip kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Beşinci günün ardından genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık bir alanda bulundu. Gültekin’in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledildiği ortaya çıktı.

İki farklı savunma

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültekin’i bulmak için genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı’dan şüphelenerek takibe aldı. Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, “Pınar ile ilişkimiz vardı. ‘Eşine söylerim’ diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm” dedi.

Ancak jandarmaya verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi. Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti.

Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.

"Canavarca"

Gültekin’in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla’da olduğunu söyledi. Kızının canavarca, vahşice öldürüldüğünü belirten Gültekin, “Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar” dedi.

Büyük yalan

Ağabey Vedat Gültekin de zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini belirterek şunları söyledi:

Kardeşim evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisini aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimin peşini bırakmıyor. Bugün benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan biriydi. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti.

Kadın örgütleri ayakta

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in acı haberinin ardından kadın örgütlerinden tepki yağdı:

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF):

“Pınar Gültekin’in gülüşünü soldurana sözleşmeler ve yasalar kaldırılsın diyerek destekleyenlerin sorumluluğu unutulmasın. Şiddeti önleyen yasalar ve sözleşmelere karşı çıkanlar şiddeti uygulayanlardır. Yüreğimiz yangın yeri. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu:

“Pınar Gültekin’i öldüren ayrıldığı erkek cinayeti gizlemeye çalışmış. İstanbul Sözleşmesi tartışılırken: Kadınlar hayatına dair karar vermeye çalışıyor. Eziyet edilerek öldürülüyor. Kadın cinayetlerinin üstü örtülmeye çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM):

“Pınar henüz 27 yaşında; bir cani tarafından kaçırıldı, darp edildi ve öldürüldü. Hemen her gün bir can hayattan koparılırken üzüntümüzü anlatmak imkânsız.”





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