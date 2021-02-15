Türkiye Pınar Gültekin'in ailesinin talebi mahkeme tarafından reddedildi

Pınar Gültekin'in ailesinin talebi mahkeme tarafından reddedildi

Türkiye

Pınar Gültekin'in ailesinin talebi mahkeme tarafından reddedildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam ediliyor. Gültekin ailesinin avukatının ‘reddi hakim’ talebi mahkeme tarafından reddedildi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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Muğla 3’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski sevgilisi Pınar Gültekin’i ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan Cemal Metin Avcı’nın (32) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı.

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in geçen celsedeki ‘reddi hakim’ talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir’in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

Pınar Gültekin olayı 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.



Bugün görülen duruşmada dinlenmeyen tanıklar dinlenecek.  

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