Türkiye Pınar Gültekin'in babası açıkladı: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir
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Pınar Gültekin'in babası açıkladı: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Türkiye

Pınar Gültekin'in babası açıkladı: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayarak 'davadan vazgeç' diyen kişinin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi. "Benim kızıma Muğla’dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm." diyen Sıddık Gültekin, "Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diye konuştu. Süleyman Girgin ise, 'Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa ederim' demişti.

31 Aralık 2020, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

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"Benim kızım satılık değil"

Kendisine para da teklif edildiğini belirten baba Sıddık Gültekin, "Benim kızım satılık değil" dedi.

Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

"Ne kadar para istersen veririz"

 "Benim kızıma Muğla’dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm." diyen Sıddık Gültekin, "Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diye konuştu.


'Vekilliği bırakırım' 

Girgin olayla ilgili şunları söylemişti:

“Pınar Gültekin’in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP’den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim.”
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