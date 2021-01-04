Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edilirken duruşmada dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme başkanı, avukat Epözdemir'e konuşması için söz vermedi.

Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti. Öte yandan Pınar Gültekin'in ailesinin reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin'in annesi ve babası konuştu

Pınar Gültekin’in Babası:

Bu artık Pınar Gültekin de davası değil Türkiye’nin davası. Bundan sonra hiçbir kadın öldürülmesin gerçekten biz onu diyoruz başka da bir şey diyemiyoruz. Öyle üzgünüz ki yani ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Haklı olduğumuz halde haksız çıkıyoruz. Yani o kadar…

Pınar Gültekin’in Annesi:

Ne diyeceğim? Ona bir ağır ceza… O kadar ceza istiyorum ki diri diri yaktı kızı. Bizi bitirdi, bizi mahvetti. Onlar ailece içinde. Ailece yardım ettiler. Babası da kardeşi de ortağı da hepsi beraber...

Pınar Gültekin’in Ağabeyi:

Bir daha kadın cinayetlerinin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Katil Metin Cemal Avcı’nın en ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Kardeşinin de en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu işte kimin parmağı varsa hukuk önünde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Avukatımıza da sonsuz güveniyoruz. (Para teklifi oldu mu?) Yok biz bilmiyoruz.

Pınar'ın babası duruşmayı terk etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti. Pınar Gültekin'in ailesi reddi hakim talebinde bulundu.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Mahkeme heyetinin ilk duruşmada istediği raporlar, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tanzim ettiği raporda Avcı'nın, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise Gültekin'in cesedinin yanmasından dolayı kesin ölüm nedeninin bulunamadığı ancak boğularak ölmüş olabileceği belirtildi.

#olayıngeçmişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

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