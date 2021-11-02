Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde ortadan kayboldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.









Yargılama sürecinde hazırlanan ek iddianameyle Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ailenin iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, suç delillerini gizleme ve yer değiştirme suçlamasıyla sanık olarak yargılanmaya başlandı. Gültekin cinayetinde 7'nci celse geride kaldı.

PINAR'IN ANNESİ İFADE VERECEK

Sanıkların yargılanmasına devam edilirken Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ın annesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in, kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, 'Seni öldüreceğim köpek' dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi.

Şikayet üzerine Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı, Gültekin'in ifade vereceği belirtildi.

'DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI'

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, "Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi. Gültekin, "Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler.

Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun. Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim?

Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)