Türkiye Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklandı

Türkiye

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

21 Temmuz 2020, Salı 19:43 Son Güncelleme:
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Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın işlemleri tamamlandı. Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesi'ne götürüldü. Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.


Tutuklandı

Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

#olayıngeçmişi

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

AA


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