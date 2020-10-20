Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebi ortalığı karıştırdı. Gültekin ailesinden itiraz geldi. Aile adına mahkemeye dilekçe veren avukat Rezzan Epözdemir sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını istedi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Cemal Metin Avcı isimli şahıs tarafından Muğla'da vahşice öldürülerek çeşitli yok etme denemelerinin ardından cesedinin beton dökülmüş bir varilin içerisinde ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin cinayetinden bir son dakika haberi geldi. Duruşma aşamasına gelen Pınar Gültekin cinayetinde edinilen bilgiye göre vahşetin faili Cemal Metin Avcı'nın mahkemeden talep ettiği durum Gültekin ailesinin itirazı ile karşılık buldu. Mahkeme salonuna gelmek istemeyen sanığa Gültekin'in avukatı bakın ne karşılık verdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Ekim'de aldığı kararda, sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşma günü ve saatinde mahkeme huzurunda hazır edilmesi için Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına karar verilmişti.

Kararın geri alınmasını istemiş

Ancak sanık Avcı'nın avukatları mahkemeye başvurup bu kararın geri alınmasını ve sanığın duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasını talep etmişti.

Gültekin ailesi: Sanığı mahkemeye getirin!

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin avukatlığını yapan Rezzan Epözdemir de mahkemeye bu talebin reddedilmesi için dilekçe verdi.

#olayıngeçmişi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu haberi ajanslara düştükten hemen sonra arama çalışmaları başlamış ve kaybolduğu nokta olan Muğla'nın Ula ilçesinde yoğunlaşan arama çalışmaları neticesinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten, yakılıp üzerine beton döküldükten sonra Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kamufle edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra ortaya çıkan son dakika gelişmeleri katilin evli ve çocuklu olduğunu, kendisine yardım edildiğine ilişkin şüphelerin olduğunu gözler önüne sermişti.

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