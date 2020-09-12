Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarması, dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi. Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını cevaplandırdı.

Protokole göre, Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda anlaşmaya vardı.

Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti.

Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.

Bir hayatı daha mahvetti

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Pınar'ın katil zanlısının eşi ilk kez konuştu.

Cemal Metin Avcı’nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.’nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, “Balkona bile çıkamıyorum” diyerek ifade ettiği öğrenildi. E.A.’nın bir yakını “Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor” dedi. E.A. avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.

Delilleri gördü, itiraf etti

Eğitimi nedeniyle Muğla’da bulunan Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve genç kızın eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etmişti. Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak üstüne beton döküp ormanlık alana attığını söylemişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Katil yazısı silindi

Cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısı, failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Cinayetin faili Cemal Metin Avcı’nın Muğla’daki ‘Cüce’ adlı barı da kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile örtüldü. Avcı’nın yakınları işyerinin camına yazılan ‘Katil’ yazısını silerken, duvarlara asılan cinayet haberlerinin yer aldığı gazeteler de kaldırıldı.

Gece yarısı keşif yapılmış

Soruşturmadaki keşif sürecine dair yeni bir detay da ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, herhangi bir saldırı girişimine karşı şüpheli Cemal Metin Avcı’ya olay yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Gözaltına alındığı gece yapılan keşif sırasında şüpheli önce vahşetin yaşandığı bağ evine götürüldü. Burada cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı. Daha sonra cesedi nasıl yaktığını, arabaya nasıl yüklediğini fiziki detaylarıyla ifade etti. Ardından cesedi attığı yere götürüldü. İfadesinde anlattıklarıyla olay yerindeki beyanları karşılaştırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Ağırlaştırılmış müebbet

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanık hakkında “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşma için 8 Ekim’e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Bağ evinde dehşet izleri

Pınar Gültekin’in katledildiği bağ evi de görüntülendi. Muğla Menteşe’nin Karabağlar Yaylası’nda geniş bir arazi üzerine kurulu olan tek katlı bağ evinde, salonun dağınık olduğu görüldü. Evde, Pınar’ın cesedinin konulduğu varilin bir benzerinde de yakılan kağıt parçaları bulundu.







