Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. Gültekin’in katili bizzat mahkemeye gelerek yargılanacak.

Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Cemal Metin Avcı isimli şahıs tarafından Muğla'da vahşice öldürülerek çeşitli yok etme denemelerinin ardından cesedinin beton dökülmüş bir varilin içerisinde ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin cinayetinde çarpıcı bir son dakika haberi geldi.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebine Gültekin ailesinden aileden itiraz gelmişti. Aile adına mahkemeye dilekçe veren avukat Rezan Epözdemir sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını istemişti.

Dilekçede, sanık avukatlarının sanığı soyut gerekçelerle mahkeme huzurundan kaçırmak istedikleri ifade edilmişti.Avukat Epözdemir tarafından mahkemeye verilen dilekçede, "Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Sanık avukatlarının taleplerinde sanığın can güvenliğinin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda sağlanamayacağını ifade etmektedirler.

Bu iddia bir an için doğru olsa bile bu durumun sanığın duruşma gün ve saatinde mahkeme huzuruna çıkarılması ile bir ilgisi yoktur. Mahkeme ve adliyede görevli güvenlik personeli ve kolluk birimleri gerekli her türlü önlemi almaktadır. Herhangi bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Devlet, söz konusu yargılamanın güvenli bir şekilde yapılmasını temin edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir" denilmişti.





Güvenlik, mesafe ve salgın bahanesi

Güvenlik gerekçesinin kabul edilemeyeceği belirtilen dilekçede, duruşma günü sanığa yönelik herhangi bir tehdit olacağı konusunda Emniyete veya istihbarat birimlerine yansıyan bilgi olmadığı vurgulanmıştı. Sanığın tutuklu olduğu Afyonkarahisar Cezaevinin Muğla Adliyesine 350 km civarında olduğu belirtilerek, mesafenin de makul olduğu kaydedilmişti.

Mahkemede yargılanacak

Edinilen bilgiye göre, Gültekin ailesi tarafından yapılan itiraz davanın görüldüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Katilin Afyon'da kaldığı cezaevinden duruşmanın yapıldığı Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

#olayıngeçmişi

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Muğla'da yaşandı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla’da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin’in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Muğla’da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin’in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti.

Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar’ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı.

Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı.

Tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın (26) telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor.

Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok. İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim” dedi.

Soruşturma devam ediyor. ‘Delil karartmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'da kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Polisin güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelendiği, Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Metin Avcı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avcı cinayeti itiraf ederek, Gültekin ile barışmak amacıyla buluştuğunu ancak başkasıyla birlikte olduğunu öğrendiğinde "kıskançlık krizine" girip öldürdüğünü, pişman olduğunu anlatmıştı. Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilmişti.











