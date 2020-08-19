Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'nın yalanı ortaya çıktı
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ın çantadan bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etmişti. Olay yerinde yapılan araştırmada herhangi bir bıçağa rastlanmadı.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i acımasızca katledilmesine dair soruşturma devam ediyor. Cinayetin faili olarak tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın ifadesinden yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre ifadesinde Pınar Gültekin’in çantasından bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.
Olay yerinde bıçak yok
Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak gösterdi. Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadı.
"Mesajları siliyorum"
Avcı, Pınar’ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine ‘Bu mesajlar nerede?’ diye sorulunca ‘Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.’ diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti.
Musa Kesler-Hürriyet