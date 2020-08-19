Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i acımasızca katledilmesine dair soruşturma devam ediyor. Cinayetin faili olarak tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın ifadesinden yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre ifadesinde Pınar Gültekin’in çantasından bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.

Olay yerinde bıçak yok

Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak gösterdi. Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadı.

"Mesajları siliyorum"

Avcı, Pınar’ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine ‘Bu mesajlar nerede?’ diye sorulunca ‘Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.’ diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti.

Musa Kesler-Hürriyet







