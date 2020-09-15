Türkiye Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran tüm detaylar var

Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran tüm detaylar var

Türkiye

Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran tüm detaylar var

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı.

15 Eylül 2020, Salı 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.

Tahtalarla yakmış 

Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

Dişleri kırılmış 

Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bedenini halatla bağlamış 

Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1,5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, adli tıp raporu soruşturma dosyasına ulaştı.

İlgili Haberler
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın karısına ödeyeceği tazminat belli oldu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yerli ve milli olmak yeter mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Geçici moda değil, kalıcı çözüm olabilir
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti