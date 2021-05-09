Basketbol Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti

Basketbol

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti

İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos, Pınar Karşıyaka'yı 64-59 yenerek kupanın sahibi oldu.

09 Mayıs 2021, Pazar 21:20 Son Güncelleme:
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olan Pınar Karşıyaka, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada son 2 dakikaya 10-9 üstün giren Burgos, 4 sayılık farka ulaştığı (13-9) periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Onuralp ve M'Baye ile 17-15 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 23-21 önde girdi. Son bölümde 29-25 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi devreyi 29-28 üstün bitirdi.

Hücum ribauntlarında etkili olan Burgos, 35-30 üstünlük kurduğu üçüncü periyotta 25. dakikayı da 37-34 önde geçti. Son bölümde Cook ve Benite ile aradaki farkı 7 sayıya kadar yükselten (44-37) İspanyol temsilcisi periyodu 46-39 üstün bitirdi.

Son periyoda Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle 24. dakikada 51-50 öne geçti. Son 5 dakikasına 54-54 eşitlikle girilen müsabakada son dakikaya Burgos 60-59 üstün girdi. Müsabakadan 64-59 galip ayrılan İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez kazandı.

AA

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