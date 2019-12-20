Sağlık, lezzet ve yenilik mottosu kapsamında sos kategorisini de geliştiren Pınar; ketçap, mayonez ve hardal başta olmak üzere farklı ürünleriyle tüketicilerinin karşısına çıkıyor. Yemeklerinize lezzet katmak için yola çıkan Pınar, ‘’Lezzeti Katlar’’ sosyal medya hesaplarıyla da tüketicilerinin hizmetinde.

Markalara özel kreatif çözümler üreten, medya planlama ve satın alma, SEO, SEM, içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, data, teknoloji, programatik satın alma hizmetleri veren bir dijital medya ajansı olan Digital Case Media Pınar markası ile çalışmalarına Lezzeti Katlar hesabının yönetimini üstlenerek başladı. Özgün içerikler, markanın kimliğini ve sos ürünlerini öne çıkaran görsel ve video çalışmaları ile yeni dönemde yenilikçi fikirleriyle marka, kullanıcılarının karşısında.



