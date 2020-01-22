Pınar Sabancı kıyafetlerini satıp bağış yapacak

Sosyetik güzel, giymediği kıyafetleri satmaya karar verdi. Önceki gün dolabını boşalttı,elbiselerini, ayakkabılarını kolilere kaldırdı. Pınar Sabancı, “Günlük hayatta bana az parça yetiyor. Eskisi gibi alışveriş de yapmıyorum, sadelikten yanayım.

Satıştan elde edeceğim tüm parayla da bağış yapacağım” diye konuştu.





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