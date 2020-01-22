Pınar Sabancı kıyafetlerini satıp bağış yapacak
Armatör Yalçın Sabancı’nın gelini, İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı cemiyet hayatının en şık giyinen isimlerinden.
Sosyetik güzel, giymediği kıyafetleri satmaya karar verdi. Önceki gün dolabını boşalttı,elbiselerini, ayakkabılarını kolilere kaldırdı. Pınar Sabancı, “Günlük hayatta bana az parça yetiyor. Eskisi gibi alışveriş de yapmıyorum, sadelikten yanayım.
'Bağış yapacağım'
Satıştan elde edeceğim tüm parayla da bağış yapacağım” diye konuştu.
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