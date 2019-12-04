Pınar Sabancı ve Nazlı Kayı'nın benzerliği Birisi Sabancıların gelini Pınar Sabancı diğeri de gelin adayı Nazlı Kayı. İkisi de sarışın ikisi de siyah seviyor, tek ortak noktaları bu da değil! İkili birbirine çok benziyor. Müge Dağıstanlı/ POSTA