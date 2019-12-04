Pınar Sabancı ve Nazlı Kayı'nın benzerliği
Birisi Sabancıların gelini Pınar Sabancı diğeri de gelin adayı Nazlı Kayı. İkisi de sarışın ikisi de siyah seviyor, tek ortak noktaları bu da değil! İkili birbirine çok benziyor. Müge Dağıstanlı/ POSTA
İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı ile Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı arasındaki benzerlik hem sosyete hem de sosyal medyanın dilinde. Her ikisinin saç, makyaj ve giyim konusundaki tercihleri gün geçtikçe birbirine benziyor.
İkiz kardeş gibiler
Önceki akşam ‘Unicef Umut Balosu’nda görüntülenen Pınar Sabancı ile katıldığı bir düğünde poz veren Nazlı Kayı ikiz kardeş gibiler.
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı (üstte)
İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı (üstte)
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