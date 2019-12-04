Pınar Sabancı ve Nazlı Kayı'nın benzerliği

Birisi Sabancıların gelini Pınar Sabancı diğeri de gelin adayı Nazlı Kayı. İkisi de sarışın ikisi de siyah seviyor, tek ortak noktaları bu da değil! İkili birbirine çok benziyor. Müge Dağıstanlı/ POSTA

04 Aralık 2019, Çarşamba 08:19 Son Güncelleme:
A A
Pınar Sabancı ve Nazlı Kayı'nın benzerliği

İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı ile Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı arasındaki benzerlik hem sosyete hem de sosyal medyanın dilinde. Her ikisinin saç, makyaj ve giyim konusundaki tercihleri gün geçtikçe birbirine benziyor.

İkiz kardeş gibiler

Önceki akşam ‘Unicef Umut Balosu’nda görüntülenen Pınar Sabancı ile katıldığı bir düğünde poz veren Nazlı Kayı ikiz kardeş gibiler.

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı (üstte)

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı (üstte)


Bu haberi de okudularArzu Sabancı'nın yeni koleksiyon tanıtımına müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı da katıldı

Bu haberi de okudularPınar Sabancı çocuklarını parka tekneyle götürüyor

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ünlülerin otomobilleri