Pınar Sabancı’nın paylaşımı olay oldu
Pınar Sabancı Instagram’da “Bu sabah” başlıklı paylaştığı gönderide yunus balıklarını gösterdi. Sabancı'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Pınar Sabancı’nın yalısından yaptığı boğaz manzaralı yunus balıklı paylaşımı olay oldu! “Zengin olmak başka bir şey, Allah bile seyrine zevk katması için Yunus gönderip katkıda bulunabiliyor” yorumları yapıldı.
https://www.instagram.com/p/CANZCnqg3UW/?utm_source=ig_web_copy_link
Hacı Sabancı da geçtiğimiz haftalarda boğazda spor keyfi yaparken dışarı çıktığını sanan takipçisine verdiği “Sakin ol champ evdeyim” cevabıyla gündem olmuştu.