Pınar Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Pınar Sabancı’nın yalısından yaptığı boğaz manzaralı yunus balıklı paylaşımı olay oldu! “Zengin olmak başka bir şey, Allah bile seyrine zevk katması için Yunus gönderip katkıda bulunabiliyor” yorumları yapıldı.









Hacı Sabancı da geçtiğimiz haftalarda boğazda spor keyfi yaparken dışarı çıktığını sanan takipçisine verdiği “Sakin ol champ evdeyim” cevabıyla gündem olmuştu.











