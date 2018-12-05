Pınar Soykan yardım çağrısına sessiz kalmadı

Şu sıralar yeni single’ı üzerinde çalışan Pınar Soykan, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Küçük çocuklar ve sokak hayvanlarına yönelik projeler hayata geçiren ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden aldığı yardım çağrısını da karşılıksız bırakmadı, İstanbul’dan Diyarbakır’a yardım eli uzattı.

ÖNCE ÖĞRETMENE ULAŞTI

Diyarbakır’ın Güzel Köyü’nde bulunan Güzel İlkokulu’na bağlı anaokulunda birtakım eksikler olduğunu öğrenen Pınar Soykan, ilk olarak okulda görev yapan öğretmene ulaştı ve yardıma ihtiyaç duyulduğunu teyit ettirdi. Ardından hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı, minik öğrenciler için gereken malzemeleri alarak bizzat koliledi ve okula gönderdi.

'BİZZAT GÖRÜŞTÜM'

Pınar Soykan, Türkiye’nin geleceği olan minik öğrencilerin eğitimine katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi ve “Bana sosyal medya hesabımdan ulaştılar. Hemen araştırmaya başladım çünkü bazen bu durumu kötüye kullananlar, iyi niyetimizi suistimal edenler olabiliyor. Anaokulunun öğretmeni Fatmagül Hanım ile bizzat görüştüm, kendisinden bir ihtiyaç listesi istedim. Listedeki malzemeleri hemen temin ettim, hepsini evimde paketledim. Kolileri hazırlarken o kadar mutlu oldum ki ben bu duyguları hissediyorsam kim bilir çocuklar nasıl sevinecek” ifadelerini kullandı.

'ZİYARETE GİDECEĞİM'

Sanatçı, yardımda bulunduğu okulu yakında ziyaret de edecek. Pınar Soykan, “Fatmagül Hanım okula davet etti, yoğunluktan gidemedim. Ancak ilk fırsatta gideceğim. Böyle güzel yardım projelerine de elimden geldiğince devam edeceğim” dedi.