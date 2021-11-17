Magazin Pınar Tezcan: Tutku dolu bir evliliğimiz var

Pınar Tezcan: Tutku dolu bir evliliğimiz var

Magazin

Pınar Tezcan: Tutku dolu bir evliliğimiz var

2009’da iş insanı Kerem Özçapkın ile nikah masasına oturan 1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan "Tutku dolu bir evliliğimiz var" diyerek mutluluğun sırrını verdi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

17 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan 2009’da iş insanı Kerem Özçapkın ile nikah masasına oturmuştu. Derin’i 2010’da, Duru’yu 2012’de, Doğa’yı 2018’de dünyaya getirmişti. Kerem Özçapkın ile ilişkisi 2007’de başlayan eski kraliçe ile konuştum, mutlu evliliklerinin sırrını sordum. Rutinleri kırmak ve partnerini olduğu gibi kabul etmek gerektiğini söyledi.

‘İLLE DE KEREM’

Pınar Tezcan şunları anlattı: “Kerem ile hâlâ tutkulu bir ilişkimiz var. Heyecanımız bitmedi. Biz aynı zamanda çok iyi arkadaşız. Birbirimize saygı duyuyoruz, kıymet veriyoruz. Karşındakinin kişisel sınırlarını ihlal edersen, o evlilik çatırdar. Dünyaya bir kez daha gelsem hiç düşünmem, yine Kerem ile evlenirim.”

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
17 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Tilkiler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilim çok zengin ilişkimiz yürür mü?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ebru Yaşar, Alişan'ı kızdırdı