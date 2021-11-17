Pınar Tezcan: Tutku dolu bir evliliğimiz var

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan 2009’da iş insanı Kerem Özçapkın ile nikah masasına oturmuştu. Derin’i 2010’da, Duru’yu 2012’de, Doğa’yı 2018’de dünyaya getirmişti. Kerem Özçapkın ile ilişkisi 2007’de başlayan eski kraliçe ile konuştum, mutlu evliliklerinin sırrını sordum. Rutinleri kırmak ve partnerini olduğu gibi kabul etmek gerektiğini söyledi.

‘İLLE DE KEREM’

Pınar Tezcan şunları anlattı: “Kerem ile hâlâ tutkulu bir ilişkimiz var. Heyecanımız bitmedi. Biz aynı zamanda çok iyi arkadaşız. Birbirimize saygı duyuyoruz, kıymet veriyoruz. Karşındakinin kişisel sınırlarını ihlal edersen, o evlilik çatırdar. Dünyaya bir kez daha gelsem hiç düşünmem, yine Kerem ile evlenirim.”