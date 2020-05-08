Pinhani, Kavak Yelleri dizisi oyuncularıyla klip çekti: 14 yıl sonra 'Dön Bak Dünyaya'
Müzik grubu Pinhani ve müziklerini yaptığı eski dizi Kavak Yelleri'nin oyuncuları grubun 'Dön Bak Dünyaya' isimli parçasıyla klip çekti. Klip bu akşam saat 21.00'da grubun YouTube kanalında yayınlandı. Klip sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve Twitter'da 'Trend topic' oldu.
08 Mayıs 2020, Cuma 23:59 Son Güncelleme:
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Klipte eski dizi Kavak Yelleri'nin ünlü oyuncuları Aslı Enver, Pelin Karahan, Ceren Moray ve İbrahim Kendirci'nin corona virüs karantinasında evlerinden çektiği kesitler yer aldı.
14 yıl sonra gelen klip
Pinhani’nin 2006 yılında çıkardığı 'İnandığın Masallar' albümünde yer alan 'Dön Bak Dünyaya' şarkısına bir döneme damga vuran dizisi Kavak Yelleri dizisinin ekibiyle 14 yıl sonra video klip çekildi. Duygulandıran klip sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
Pinhani, kliple ilgili şunları paylaştı:
''2007’de başlayıp 2011’de sona eren ‘Kavak Yelleri’, oyuncular ve teknik ekip için bitmeyen çekimler, ev gibi süslenen otel odaları, derin dostluklar, büyük başlangıçlar, kıymetli öğretiler içeren unutulmaz bir deneyimdi. Keza bizim için de bir çoğu geçerli.
Onlarla çok güzel şeyler paylaşmış olsak da onların şöhretinden istifade etmek hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Bu yüzden birlikte bir ‘iş’imiz olmadı. Elbette bizi hep desteklediler, konserlerimize geldiler, dostluklarını hep hissettirdiler.
Biz de onlar her ekrana çıktıklarında milli takım kazanmış gibi gururlandık. Bu defa ise kendi aralarında eski günlerin anısına bizim şarkımıza bir video çektiler, biz ise sonradan dahil olduk. Bunu onlardan istemiş olsak bu kadar içimize sinmezdi. Demek ki birlikte geçirdiğimiz onca zamanın ölünceye kadar bir kıymeti varmış. Sağ olsunlar, var olsunlar.''
Pelin Karahan hesabından klibi paylaştı
Oyuncu Pelin Karahan paylaşımına "Duyduk ki bizi özleyenler varmış. Biz de sizleri çok özledik. Bu akşam 21:00’da buluşmak üzere" notunu düştü.
https://twitter.com/PinhaniTakip/status/1258717069329170435
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