Magazin Pi’nin Yaşamı nerede çekildi? Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir?

Pi’nin Yaşamı nerede çekildi? Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir?

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Pi’nin Yaşamı nerede çekildi? Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir?

Pi’nin Yaşamı filmi, büyüleyici çekimleri ve konusuyla gösterime girdiği günden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran yapımların arasında yer alıyor. Peki, Pi’nin Yaşamı nerede çekildi? Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir? İşte büyüleyici film hakkında merak edilenler…

27 Temmuz 2021, Salı 18:02 Son Güncelleme:
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Pi’nin yaşamı filmi, İspanyol yazar Yann Martel’in aynı adlı romanından uyarlandı. Dünya çapında 7 milyondan fazla satışa ulaşan roman ayrıca yaklaşık bir yıl, New York Times'ın En Çok Satanlar listesinde kaldı. Filme uyarlandığında da büyük ilgi uyandıran Pi’nin Yaşamı, sadece konusuyla değil, izleyiciye yaşattığı görsel zenginlikle de beğeni aldı…

Pİ’NİN YAŞAMI NEREDE ÇEKİLDİ?

Pi’nin Yaşamı filmi, Hindistan'ın farklı bölgelerinde (Munar, Pondicherry, India), Kanada (Montreal) ve Tayvan (Taichung) 'da çekildi.

Pİ’NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hindistan'dan Kanada'ya yolculuk yapan bir yük gemisi, trajik br şekilde batar ve gemideki hemen hemen tüm canlılar hayatını kaybeder. Geriye sadece bir can kurtaran filikasındaki yolcular kalır. Uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalan bu filikada ise kırık bacaklı bir zebra, bir sırtlan, bir orangutan, Richard Parker isminde üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi isminde 16 yaşında Hintli bir çocuk hayata tutunabilmiştir.

Pi'nin ailesi, hayvanat bahçesi işletmektedir ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulmuştur ve bu feci kazada onlar da hayatını kaybetmiştir. Pi, hiçbir kurtuluş yolu görünmeyen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla beraber hayatta kalma mücadelesi verir, parlak zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmeden sağ kalmayı başarır.

Ancak şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Pi ve kaplan Richard Parker, sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varırlar…

Pİ’NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Pi Patel: Suraj Sharma
  • Older Pi: Irrfan Khan
  • Santosh Patel: Adiil Hussain
  • Gita Patel: Tabu
  • The Writer: Rafe Spall
  • The French Cokk: Gerard Depardieu

 

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