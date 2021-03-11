Pink Floyd, Knebworth konserini albüm yaptı
Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd, yeni bir albümle geliyor. Grup, 1990'daki Knebworth konserini canlı kayıt albümü olarak çıkarıyor. Konserde Paul McCartney, Genesis ve Eric Clapton gibi ünlü isimler de yer almıştı. Live at Knebworth 1990 albümünün 30 Nisan'da çıkması planlanıyor.
11 Mart 2021, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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1970’li yılların efsane rock grubu Pink Floyd, 1987’deki çıkardıkları A Momentary Lapse of Reason albümünü desteklemek için büyük boyutlu dünya turunu tamamlamasından birkaç yıl sonra, 1990'da İngiltere’nin Hertfordshire şehrinde bulunan Knebworth köyünde konser verdi. Konsere Paul McCartney, Genesis ve Eric Clapton da yer aldı.
KONSERİ ALBÜME DÖNÜŞTÜRDÜ
NTV'nin haberine göre, dünyaca ünlü İngiliz rock grubu, Wish You Were Here, Comfortably Numb ve Money gibi hit şarkılarını seslendirdiği konserini canlı albüme dönüştürüyor. Live at Knebworth 1990 albümü 30 Nisanda hem CD formatında piyasaya çıkacak hem de dijital platformlarda yer alacak.
GELİRİ MÜZİK TERAPİSİ YARDIM KURULUŞUNA AKTARILMIŞTI
1990’da verilen büyük konserde Pink Floyd, 120 bin kişinin önünde sahneye çıkmıştı. MTV'nin küresel olarak yayınladığı konserden elde edilen gelir, Londra yakınlarındaki bir performans sanatları okulu olan BRIT School'u inşa etmek için fon kullanan müzik terapisi yardım kuruluşu Nordoff Robbins'e aktarılmıştı.
Düzenlemesi Andy Jackson ve David Gilmour tarafından yapılan Live at Knebworth 1990 albümünde şu şarkılar yer alıyor:
- Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5
- The Great Gig In The Sky
- Wish You Were Here
- Sorrow
- Money
- Comfortably Numb
- Run Like Hell