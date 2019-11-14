Pink müziğe ara veriyor

Ünlü şarkıcı Pink, müziğe ve sahnelere ara verdiğini açıkladı. 40 yaşındaki ABD’li şarkıcı, son iki yıldır gerçekleştirdiği Beautiful Trauma adlı dünya turnesinin ardından en az bir yıl sahneye çıkmayacağını duyurdu.

ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da düzenlenen 53. Country Müzik Ödülleri törenine eşi Carey Hart, 8 yaşındaki kızı Willow ve 3 yaşındaki oğlu Jameson ile birlikte katılan Pink, kırmızı halıda basın mensuplarıyla konuşurken gelecek planlarından bahsetti. Pink, “Artık farklı şeyler yapma zamanı” diyerek bir süre müzikten uzak olacağını söylese de yeni projeleri hakkında bilgi vermedi.