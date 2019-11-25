Harry, popüler restoran zincirini kurduğunda yalnızca 18 yaşındaydı. Başarılı girişimci, ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve pop yıldızı Britney Spears gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı. 2000'lerde Mean Girls filminin yıldızı Lindsay Lohan ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Harry'nin adı, Demi Moore ve Paris Hilton ile de anılmıştı. Harry, kendi işini kurmadan önce Hard Rock Cafe'de babası için çalışmıştı. Harry ayrıca 2008 yılında ünlü gece kulübü Viper Room'u da satın almıştı. Viper Room, Hollywood'un en ünlü gece kulüplerinden biri. 1993 yılında bu kulüpte, ünlü oyuncu River Phoenix aşırı dozda uyuşturucu alarak yaşamını yitirmişti. Kulübün adı bu olaydan sonra kötü anılmaya başlamıştı. Harry aynı zamanda efsane şarkıcı Elvis Presley'nin Beverly Hills'teki evini de satın almıştı. Ancak ünlü iş insanının bu evde hayatını kaybetmediği belirtildi.

Hard Rock Cafe

Harry Monton'ın dedesi de restoran işindeydi ve 1978 yılında Morton's Steakhouse adlı restoranı kurmuştu.

'İleri görüşlü ve zeki'

Harry Monton, 300 milyon doları aşkın bir servetin de sahibi. Morton'ın kurucusu olduğu Pink Taco yaptığı açıklamada Harry Morton'ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi, iş insanını "vizyoner, ileri görüşlü ve zeki" olarak tanımladı.

Lindsay Lohan, eski sevgilisinin ölümünden büyük üzüntü duyduğumu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Lohan'a hayranları baş sağlığı dileklerini iletti. Fotoğraf 40 binden fazla beğeni aldı.









Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan iş insanının Hollywood'un ünlü isimleri Jennifer Aniston ve Hayden Panettiere ile de adı anılmıştı. Ancak Morton ve Lohan'in uzun soluklu aşkı, gazete manşetlerinden uzun süre inmemişti.



