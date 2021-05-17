Pinterest, canlı yayın özelliğini test ediyor

Canlı yayın özelliği hemen hemen her büyük sosyal platformda mevcut olduğundan, Pinterest'in içerik oluşturucuları tanıtmaya ve uygulamadaki katılımı artırmaya yardımcı olmak için kendi canlı yayın seçeneğini sunmak istemesi şaşırtıcı değil.

TechCrunch'a göre, iOS ve Android uygulamalarından ilk büyük testin 24 - 26 Mayıs tarihleri ​​arasında düzenlenmesi planlanıyor. Sanal olarak düzenlenecek bu etkinlik Rebecca Minkoff ve Jonathan Van Ness gibi içerik oluşturucularını bünyesinde toplayacak.







