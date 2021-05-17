Pinterest, canlı yayın özelliğini test ediyor
Pinterest’in bir süredir konuşulan ve test aşamasına geçilen canlı yayın özelliği, bazı içerik oluşturucularının kullanımına açıldı. Şimdilik herkesin kullanamadığı özellik, içerik oluşturucular ve takipçiler arasında samimi bir bağ kurmayı amaçlıyor.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Canlı yayın özelliği hemen hemen her büyük sosyal platformda mevcut olduğundan, Pinterest'in içerik oluşturucuları tanıtmaya ve uygulamadaki katılımı artırmaya yardımcı olmak için kendi canlı yayın seçeneğini sunmak istemesi şaşırtıcı değil.
TechCrunch'a göre, iOS ve Android uygulamalarından ilk büyük testin 24 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Sanal olarak düzenlenecek bu etkinlik Rebecca Minkoff ve Jonathan Van Ness gibi içerik oluşturucularını bünyesinde toplayacak.