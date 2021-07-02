Pinterest, kilo verme ilgili reklamları yasakladı

Sosyal paylaşım sitesi Pinterest, yaptığı açıklamada reklam politikasında değişikliğe gittiğini duyurarak, 'kilo verme yöntemleri ve görüntüleri olan tüm reklamları' kararı aldığını bildirdi.

"Pinterest, insanların sevdikleri hayatı yaratmak için ilham alma amacıyla geldikleri yerdir" denilen açıklamada, "Pinners'ı, (insanların) en önemli şeylere odaklanabilmeleri için kilo verme reklamları olmadan bir yaz ve ötesini planlama konusunda güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Pinterest'in bu yönde adım atan ilk platform olduğu vurgusu yapılarak, yeni kuralların, kurumun 'body-shaming' ve kilo verme dolandırıcılığını karşı konumlanan mevcut reklam politikalarına dayandığı belirtildi.

Geçen yıllarda Instagram, kilo vermeye dönük reklamların ve belirli türdeki estetik ameliyatların 18 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından görülmesini engellemişti.