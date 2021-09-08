Pinterest’ten tükenmişlik sendromuna giren çalışanlarına izin!

3 Eylül Cuma günü tüm ofislerini kapatan Pinterest, gönderisinde günün anlamını şu şekilde belirtti: “Pintentions, Pinterest’in sıfırlama düğmesine basmanıza ve tükenmişliği önlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış kişisel bakım programıdır. Arkasındaki fikir basit: Dinlenmek, egzersiz yapmak, meditasyon yapmak, arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek, kendinizi şarj edilmiş hissettirecek herhangi bir şeyi yapmak için zaman ayırın.”

Şirket ayrıca çalışanların gevşemesine yardımcı olmak için DJ’ler tarafından oluşturulan bir Spotify çalma listesini de paylaştı ve çalışanların sıfırlama düğmesine basıp tükenmişliği nasıl önleyebilecekleri konusunda onlara ipuçları verdi. Merkezi San Francisco’da bulunan Pinterest’in dünya çapında 2.200 çalışanı ve Londra, Tokyo, Paris, Sau Paulo’nun yanı sıra birçok ABD şehrinde ofisi bulunuyor.