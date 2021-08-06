Pipetlerim çiçek açtı

MALZEMELER

Pipet, karton mukavva, ip, makas. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle papatyayı oluşturacak pipetleri aynı boyda, sonra da dal ve yaprakları oluşturacak pipetleri de farklı boylarda olacak şekilde kesin. Daha sonra bu pipetleri baz alarak karton mukavvada her pipetin iki ucu denk gelecek şekilde delikler açın. Pipetlerin içerisinden ipleri geçirip arkadan bağlayın, böylece pipetleriniz yere düşmeyecek. NOT: Pipetlerin kesim aşamasında küçük yaş çocuklarına ebeveynlerinin destek vermesi önerilmektedir.



