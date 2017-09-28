Pipetli bardaklar okulda kolaylık sağlıyor

Anneler ve bebeklerine sunduğu ürünlerle en fazla tercih edilen markalar arasında yer alan Wee Baby, çocukların rahat açıp kapatabileceği pratik kapaklı bardaklar üretti. Akıtmaz yumuşak silikon pipet ucuyla kullanım kolaylığı sağlayan bardaklar, çocukların kendi kendilerine su içmelerine teşvik ediyor.Çocukların kolay kavramaları için parmak koyma bölümleri de bulunan bardakların tek elle açılıp kapanan ergonomik kapağı sayesinde pipet daima temiz kalıyor. Bardakların sahip olduğu boyun askılığı ise rahat taşınmasını sağlıyor.Sağlıklı PP malzemeden üretiliyor Sağlıklı silikondan üretilen pipet ve BPA içermeyen PP malzemeden üretilen bardakların pembe ve mavi renk seçenekleriyle tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 19 TL ve 21 TL arasında değişiyor.