Piramit pasta tarifi ve yapılışı: Piramit pasta nasıl yapılır?

Lezzetine doyamayacağınız ve kolayca hazırlayabileceğiniz piramit pasta tarifi, enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için "piramit pasta tarifi arıyor ya da piramit pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz. Piramit pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PİRAMİT PASTA TARİFİ

Piramit pasta malzemeleri

50 gram tereyağı

1 bardak süt

1 bardağa yakın şeker

1, 5 paket petibör bisküvi

3 kaşık kakao

Piramit pasta yapılışı

Öncelikle geniş bir tencereye alıp eritin. Üzerine şekeri, sütü ve kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Piştikten sonra ocaktan alın ve daha önceden kırıp parçalara ayırdığınız petibör bisküviyi üzerine dökün. İyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı streç film üzerine dökün ve sarın. Piramit şekli alacak şekilde sarmaya özen gösterin. Ardından buzluğa koyun. 2-3 saat bekletip servis edebilirsiniz.



