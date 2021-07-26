Piramit pasta tarifi ve yapılışı: Piramit pasta nasıl yapılır?
Mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz ve hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan piramit pasta tarifi favori tarifiniz olacak. Peki, piramit pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz kolay ve pratik piramit pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
26 Temmuz 2021, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Lezzetine doyamayacağınız ve kolayca hazırlayabileceğiniz piramit pasta tarifi, enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için "piramit pasta tarifi arıyor ya da piramit pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz. Piramit pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
PİRAMİT PASTA TARİFİ
- 50 gram tereyağı
- 1 bardak süt
- 1 bardağa yakın şeker
- 1, 5 paket petibör bisküvi
- 3 kaşık kakao
Öncelikle geniş bir tencereye alıp eritin. Üzerine şekeri, sütü ve kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Piştikten sonra ocaktan alın ve daha önceden kırıp parçalara ayırdığınız petibör bisküviyi üzerine dökün. İyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı streç film üzerine dökün ve sarın. Piramit şekli alacak şekilde sarmaya özen gösterin. Ardından buzluğa koyun. 2-3 saat bekletip servis edebilirsiniz.
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