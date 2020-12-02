Dünya Piramitlerin önünde verdiği pozlar nedeniyle gözaltına alındı

Piramitlerin önünde verdiği pozlar nedeniyle gözaltına alındı

Dünya

Piramitlerin önünde verdiği pozlar nedeniyle gözaltına alındı

Mısır'da model Salma al-Shimi piramitlerin önünde verdiği pozlar nedeniyle gözaltına alındı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı.

Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi. Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.

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DHA


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