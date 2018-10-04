Pırasa mucizesini sofranızdan eksik etmeyin

Pırasa vitamin A, vitamin C ve B vitaminlerinin yanında, demir, manganez, selenyum, çinko, kalsiyum ve kükürtlü bileşimleri içermektedir. Pırasa, ülkemizde daha çok zeytinyağlı sebze yemeği olarak sofralarımızda kullanılsa da bazı ülkelerde hamburger ve salatalarda dahi kullanılabilmektedir.

PIRASA SATIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Pırasa satın alırken dikkat edilmesi gereken husus yeşil yaprak kısımları az, genişliği ince ve düzgün olanlarının tercih edilmesidir. Pırasanın hem yapraklarının hem de kök kısmının kullanılabildiği ve her iki kısmının da faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.

PIRASANIN VÜCUDUMUZA SAĞLADIĞI OLUMLU ETKİLER

1. Pırasa bir prebiyotiktir. Prebiyotikler kolon bakterilerinin sayı ve aktivitelerini artırmakla birlikte probiyotiklerin (barsaklarda bulunan mikroorganizmaları düzenleyen mikroorganizmaların) aktivitesini artıran sindirilmeyen karbonhidratlardır. Bu özelliği sayesinde barsak hareketlerini artırır ve kabızlığı düzenler. Bir porsiyon pırasa yemeği, bir küçük boy muz, bir küçük boy soğan ve sarımsak, bir yetişkinin günlük prebiyotik gereksinimini karşılamaktadır.

2. Pırasanın antiseptik olduğuna dair çeşitli çalışmalar da yer almaktadır.

3. Yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri kalsiyum nedeniyle süt ve ürünleri ile başa baş gitmektedir. Hatta tüketimleri halinde içerdikleri kalsiyum fosfor oranının 1’e eşit olması nedeni ile yeşil yapraklı sebzelerin kalsiyumunun vücut tarafından kullanılabilirliği süt ve ürünlerine oranla çok daha yüksektir. Sebzelerin kalsiyum içeriklerini sıralayacak olursak 100g’ında 240Mg kalsiyum içeren en yüksek maydanoz, ikinci sırada ise 100g’ında 120Mg kalsiyum içeren pırasa yer almaktadır. Bu demektir ki pırasa çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

4. Sebzelerden havucun 100g’ı 1100Mg A vitamini içermektedir. Vitamin A içermesine göre sebzeleri sıraladığımızda havucun ardından ıspanak gelmekte ve üçüncü sırada da 100g’ında 330Mg A vitamini içeren pırasa yer almaktadır. Bu nedenle zeytinyağlı yemekler arasında sıklıkla gördüğümüz pırasa tüketimi kuvvetli bir antioksidan ve göz sağlığına olumlu etkileri olan yağda eriyebilen A vitamini için çok iyi bir kaynaktır.

5. Kalori düzeyinin düşük olması nedeniyle de pırasa çok iyi bir sağlıklı beslenme ve diyet sebzesidir.

6. Pırasanın fazla tüketimi ile ilgili ortaya çıkabilecek en önemli tehlike barsak hareketlerinin aşırı derecede hızlanmasıdır.



