Pırasa mücveri Gelinim Mutfakta tarifi, televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği tarifler arasına girdi. Sağlıklı oluşu, pratik yapılışı ve damaklarda iz bırakan lezzetiyle bu yeni tarif, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte, pırasa mücveri Gelinim Mutfakta tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ

5 sap pırasa

2 diş sarımsak

1 adet soğan

3 dal maydanoz

2 dal dereotu

3 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı un

PIRASA MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

5 sap pırasayı ince ince doğrayın bir kabın içine alarak bir tuz ile pırasaları ovalayarak öldürün. Pırasaların üzerine maydanoz, yumurta, rendelenmiş sarımsak, kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri ilave edip karıştırın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra en son unu da ekleyin ve iyice karıştırın. Yapışmaz tavaya az miktarda sıvı yağ koyun ve ocağın altını yakın. Pırasalı mücver harcınızı kızgın yağa kaşık kaşık koyun ve önlü arkalı pişirin. Pişen mücverleri, yağını emmesi için havlu kağıt serilmiş tabağa çıkarın. Dilerseniz yanında havuç tarator veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…