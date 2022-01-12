Yemek Pırasa tavası nasıl yapılır? Pırasa tavası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Pırasa tavası nasıl yapılır? Pırasa tavası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Pırasa tavası nasıl yapılır? Pırasa tavası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Trabzon usulü pırasa tava tarifi, günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz mis gibi bir tarif. Peki, pırasa tava nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Yerken kendinizi durduramayacağınız pırasa tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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İster pırasanın saplarıyla isterseniz de yapraklarıyla yapabileceğiniz pırasa tava tarifi, börek tadında nefis bir lezzet. Peki, pırasa tava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pırasa tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

PIRASA TAVA TARİFİ

Pırasa tava malzemeler

  • 3 tane pırasa
  • 1 çay bardağı su veya soda
  • 1 tatlı kaşığı silme tuz
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 2 tane yumurta

Kızarmak için ;

  • Sıvı yağ

PIRASA TAVA YAPILIŞI

  • Pırasaları ince doğrayın güzelce yıkayıp suyunu süzün.
  • Yoğurma kabına yumurtaları kırıp soda veya su ile çırpın.
  • Tuzunu ve mısır ununu ekleyip karıştırın .
  • Sonra pırasaları ekleyin .
  • Elinizle iyice yoğurun .
  • Sonra tavaya yağ dökün hamuru tavaya yayın kapağını kapatın.
  • Orta ateşte yavaş yavaş çevirerek pişirin.
  • Çevirecek olduğunuz kapağı hafif yağlayın yapışmasın.
  • Çevirdikten sonra tavayı tekrar yağlayın ben üç dört kere çevirin.
  • Pişince biraz dinlendirin kesip servis edebilirsiniz.
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