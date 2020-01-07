Pırasa yemeği tarifi: Pırasa yemeği nasıl yapılır?

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Pırasa yemeği tarifi

Pırasa yemeği malzemeleri

- 4-5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

- 2 adet havuç

- 2 adet domates

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir.

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