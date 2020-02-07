Pırasalı börek tarifi: Pırasalı börek nasıl yapılır?

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Pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek malzemeleri

- 4 dal pırasa

- 1 adet havuç

- 1 orta boy soğan

- 5 yufka

- 1 yumurta

- yarım şu bardağı süt

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 2 yemek kaşığı kuş üzümü

- 1 paket labne

- Tuz

- Karabiber

Pırasalı börek yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın. 1 çay bardağının yarısını tencereye dökün. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız pırasaları ekleyin. Pırasa kavrulurken kabuğu soyulmuş havucu rendeleyin ve pırasanın üzerine ekleyin. Kuş üzümlerini iyice yıkayıp suda bekletin. 10 dakika suda bekleyen üzümleri de tencereye ekleyip üzerine yarım çay bardağı su ekleyip,tuzu, karabiberi koyun ve kapağı kapatıp 15 dakika pişirin. Altını kapattığınız pırasa ılımaya başlayınca içine labne ekleyip iyice karıştırın. Düz bir zeminde yufkayı tam açın ve eşit bir şekilde iç harçtan döküp rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo yufkayı yuvarlak cam tepsiye kendi etrafında dönecek şekilde sıkıca yerleştirin. Bütün yufkalara bu işlemi uygulayın. Bir kapta yumurta yarım çay bardağı yağ ve sütü iyice çırpıp yufkaların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.