Pırasalı gül böreği nasıl yapılır? Pırasalı gül böreği tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası
Hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif olan pırasalı gül böreği tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sebze yemeği sevenler ise pırasalı gül böreği nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz pırasalı gül böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
03 Şubat 2021, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Farklı lezzetler arayanlar pırasalı gül böreği nasıl yapılır merak ediyor. Tadı ve görüntüsüyle favori lezzetiniz olacak pırasalı gül böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Pırasalı gül böreği tarifi
Pırasalı gül böreği malzemeleri
- 3-4 adet hazır yufka
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet kırmızı biber
- 500 gram pırasa
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kişniş
Sosu için;
- 1 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tencereye alınır. İnce ince doğranmış pırasa ve rendelenmiş havuç tencereye alınarak yumuşayıncaya kadar pişirilir. Daha sonra tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Sosu için bir kaba 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ,1 su bardağı süt alınarak çırpılır. Böreklik hazır yufka 4 ‘e bölünerek bir parçası tezgaha serilir. Yufkanın üzerine hazırlanan sostan bolca sürülür. Pırasanın iç harcından yufkanın üzerine serpilerek rulo yapılır. Hazırlanan rulo kıvrılarak gül şekli verilir. Tepsiye yerleştirilen böreklerin üzerine kalan sos sürülür. İsteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişmeye bırakılır.