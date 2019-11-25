Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa nelere iyi gelir?

Hem çiğ hem de pişerek tüketilen bir sebzedir pırasa. İçerisinde bir sürü vitamin ve mineral barındırır. Uzmanlar pırasanın düzenli tüketildiğinde ileri dönük hastalıkların ortaya çıkmasını ya geciktirdiğini yada önlediğini söylüyor. Pırasanın faydaları nelerdir sorusuna cevap arayanlar detaylar haberimizde.

Ülkemizde sıklıkla tüketilen ancak aslında gerçek faydaları pek çok kişi tarafından bilinmeyen sebzelerden olan pırasa, geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan oldukça faydalı bir besindir. Zambakgiller (Liliaceae) ailesinden olan bu bitki kış sebzeleri arasında yer alır. Yetişme aşamasında hem kökü hem de gövdesinin toprak altından büyüdüğü pırasa, yeşil yaprakları ile de şeritler halinde yeryüzünde gelişim gösterir.

Pırasanın faydaları nelerdir?

⦁ Serbest radikallere karşı çok etkili olan pırasa damarların dayanıklığını arttırır ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa aynı zamanda vücutta bulunan bütün dokuların sağlığını koruyan K vitaminini bol miktarda içermektedir. Bunun bir sonucu olarak sağlam ve sağlıklı damar sisteminin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu özelliği sayesinde kan dolaşımını hızlandırır.

⦁ Pırasa manganez, demir, C vitamini ve folat gibi mineraller açısından iyi bir kaynaktır. Pırasa tüketimi saç sağlığını koruma açısından oldukça önemlidir. Saçlardaki dökülmeyi engelleyebilir ve saç köklerini güçlendirir. Saç dökülmesine neden olan anemi sorununu ortadan kaldırabilir.

⦁ Pırasa K vitaminin içeriği yüksek osteokalsin, kemik sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bir fincan pırasa tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu K vitaminin nerdeyse 3/1’ni sağlayabilir.

⦁ Kronik inflamasyon, kalp sağlığı için zararlıdır. K vitaminini bol miktarda içeren pırasa; diyabet, obezite ve romatizmal arterit gibi kronik iltihaplı hastalıklar ile mücadele anti-inflamatuar özelliği sayesinde fayda sağlayabilir.

⦁ Pırasa kalp sağlığı için de çok önemli mineral ve vitaminler içermektedir. Özellikle damar ve kan sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayan pırasa zaten dolaylı olarak kalbin yorulmadan çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Pırasa koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

⦁ Pırasa sindirim sistemi dostu besinler arasındadır. Sindirimi kolay olduğu gibi sindirim işlemi için de organlara yardımcı olur. Mide, böbrek ve bağırsaklar için faydalı mineraller içerir.

⦁ Pırasa kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurları ortadan kaldırır. Prostat, kolon ve yumurtalık kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir.

⦁ Pırasa kilo vermeyi sağlar. Ayrıca pırasa doğal bir iştah kapatıcıdır. Pırasanın yüksek miktarda lifler içermesi uzun süre açlık hissini bastırır. Bunun yanında çözünür ve çözünmez lifler bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar, bunun bir sonucu olarak da kabızlık gibi kilo vermeye engel olan hususları ortadan kaldırır.

⦁ Pırasa lutein ve zeaksantin açısından zengindir ve bu maddeler göz sağlığı açısından hayati önem taşımaktadırlar. Bu maddeler, DNA ve hücreleri koruduğu gibi göz zarlarını zararlı güneş ışınlarından ve mikroplardan korurlar.

⦁ Pırasa, aynı zamanda folat (folik asit) olarak bilinen B9 vitamini bakımından zengindir. Folatlar hamile kadınların beslenme sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu madde ayrıca yeni hücrelerin oluşması için ihtiyaç duyulan başlıca maddeler arasındadır.

⦁ Pırasa bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kolesterol seviyelerini azaltmada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda vücudun ekstra kolesterol potansiyelini dışarı atarak karaciğerde kolesterol üretimini azaltır. Pırasa vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eden antiseptik özellikler taşır.

⦁ Pırasa polifenoller gibi antioksidanlar kaynağıdır. Serbest radikallerin önlenmesi başta olmak üzere yaşlanma hızının yavaşlaması gibi sağlık açısından birçok önemli faktörde bünyeye yardımcı olur.

⦁ Pırasa doymamış yağlar içermektedir ve bu solunum yolları için faydalıdır. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunların kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir.

⦁ Pırasanın içerdiği bol miktardaki manganez, fosfor ve folatlar merkezi sinir sistemi üzerinde önemli etkiler yapabilir. Bu maddeler özellikle konsantrasyon sağlama noktasında belleğe yardımcı olabilirler.

Bu haberi de okudular Mutluluk veren besinler nelerdir?

Haberin fotoğrafları için tıklayın Pırasa deyip geçmeyin, faydaları saymakla bitmiyor!