Pire ısırığı nasıl olur?

Günümüzde pire ısırığı küçük çocukları çok rahatsız etmektedir. Pireler ısırdıkları sırada ağızlarında yer alan salgıyı insan vücuduna da enjekte ederler. Ardından da sivri iğnelerini deriye bir şekilde batırarak kan emerler. Ayrıca bu salgı nedeni ile pire ısırığının olduğu bu bölgede aşırı kaşıntı ve de kabarcıklar meydana gelmektedir. Hassas bir cilde sahip olanlar çocuklarda bu ısırıklar yalnız minik kabartılar ile kalmaz, ten reaksiyon da gösterebilir ve de pire ısırığı alerjisi gibi bir alerji gelişebilir.

İnsanların çoğunda bu pire ısırığı belirtileri aynı şekilde olsa dahi teni hassas olan kişilerde daha farklı bazı semptomlar da görülebilir. Küçük çocukların cildi genelde daha hassas oldukları nedeni ike pire ısırığına karşı da alerjik reaksiyonlar gösterme ihtimali yüksek olmaktadır. Genel olarak görülen pire ısırığının belirtileri şu şekilde olmaktadır.

Bunlar:

Isırılan bölgede bazı kızarıklıklar,

Minik pek çok kabarcıklar,

Kaşıntılar,

Yoğun bir şekilde yanma hissileri,

Zaman zaman kanamalar,

Huzursuzluk hisleri.

Pire ısırığı, gerekli bazı önlemler aldığı takdirde ısırığın yoğunluğuna da bağlı olarak genel anlamda 4 gün ile 9 gün arasında iyileşmektedir. Isırıklar çok fazla yoğun olmadığı takdirde genelde iyileşme daha da kısa sürebilir. Fakat bunun için bir takım uygulamalar yapılmalıdır. Aslında hiç kaşımadan durabilen kişilerde pire ısırığının yol açmış olduğu kaşıntı bir ya da iki gün içerisinde de kendiliğinden iyileşir. Ancak bu pire kaşıntısında sabretmek de bir hayli zor olabilir. Küçük çocukları zapt etmekte zor olduğu için böyle bir durumda hemen doktora danışarak pire kaşıntısını geçirmek amacı ile gerekli ve de etkili bir krem tavsiyesi alınabilir. Bir takım aromatik yağlarda bazı durumlarda pire kaşıntısına iyi gelmektedir. Tedavide genel olarak pire ısırığı ilacı antihistaminikler ve de topikal steroidler kullanılır. Bu tarzda olan kremler vücutta bulunan alerjik reaksiyonlara karşı her daim etkilidir. Deride var olan kızarıklık, kaşıntılar ya da yanma hissini ortadan kaldırmaktadır.

Pire ısırığı tedavisinde öncelikli olarak ısırık olan bölge temiz bir su ya da sabun ile yıkanması gereklidir.Ardından da ısırılan bölgeye bir buz terapisi yapabilir ve ya pamuk ile amonyak uygulanabilir. Pire ısırığına her zaman için kolonya çok iyi gelir ve kaşıntı sonrasında da hissedilen acının azalmasını sağlar. Bu uygulamaların sonrasında, eğer sorun evden kaynaklandığından şüphe ediliyor ise mutlaka pire ilaçlaması yaptırılmalıdır. Bunun için de bir pire ilaçlama şirketlerinden destek alınabilir. Ayrıca pire ısırmasının yol açtığı bazı kaşıntı ve ya yanmaya geçici dahi olsa bir rahatlama hissi sağlatacak olan pek çok uçucu yağ kullanılmaktadır. Bunların en etkili olanları da günümüzde; biberiye yağı, çay ağacı, lavanta ve ya sedir yağı olmaktadır. Çok az miktarlarda da direkt olarak bir pire ısırığının üzerine uygulanabilir. Pire ısırığının üzerine genelde evlerde çiğ sarımsak koyulabilir. İlk anda biraz hafif bir yanmaya yol açsa dahi sonradan rahatlatacağını görürüz. Yalnızca yetişkin insanlarda değil; bebeklerde de pire ısırığı için sarımsak yağı kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Pire ısırığının yarattığı bu etkileri kısa sürede kaldırmak için son olarak limon suyu kullanmakta mümkün olmaktadır. Limon suyu kaşıntılara iyi gelir ve inmesini sağlar.







