Türkiye Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

25 Mayıs 2021, Salı 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alımı yapacak. Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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