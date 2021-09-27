Hem lezzeti hem de kolay yapılması sayesinde çok sevilen pirinç çorbası tarifi, basit malzemeli bir çorba. Peki, pirinç çorbası nasıl yapılır? Kaç dakkiada hazırlanır? Pirinç çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

PİRİNÇ ÇORBASI TARİFİ

Pirinç çorbası malzemeler

10 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 ölçü limon un yumurta terbiyesi

PİRİNÇ ÇORBASI YAPILIŞI

İlk olarak kullanacağınız pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra bir süre bekletin. Daha sonra süzdüğünüz pirinci tencereye alın. Üzerine et suyu ve tuzu ilave ederek haşlayın. Ardından önceden hazırlanmış limon-un-yumurta terbiyesini yavaşça ilave edin. Karıştırarak 10 dakika pişirin. Tereyağını tavada eritin ve üzerine kırmızı pul biberi ekleyin. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz.

Limonlu terbiye için; 2 yumurta, 4 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı limon suyunu bir kasede çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan yarım su bardağı dolusu ilave ederek karıştırın.