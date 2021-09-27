Pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Özellikle kış aylarında sevilerek içilen çorbalar, pirinç çorbası tarifi ile ayrı bir lezzet alıyor. Birçok yemeği yanına yakışan ve yapılması oldukça pratik olan pirinç çorbası tarifi, aynı zamanda kolay malzemeli. Peki, pirinç çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pirinç çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
27 Eylül 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Hem lezzeti hem de kolay yapılması sayesinde çok sevilen pirinç çorbası tarifi, basit malzemeli bir çorba. Peki, pirinç çorbası nasıl yapılır? Kaç dakkiada hazırlanır? Pirinç çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...
PİRİNÇ ÇORBASI TARİFİ
- 10 su bardağı et suyu
- Yarım su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 ölçü limon un yumurta terbiyesi
İlk olarak kullanacağınız pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra bir süre bekletin. Daha sonra süzdüğünüz pirinci tencereye alın. Üzerine et suyu ve tuzu ilave ederek haşlayın. Ardından önceden hazırlanmış limon-un-yumurta terbiyesini yavaşça ilave edin. Karıştırarak 10 dakika pişirin. Tereyağını tavada eritin ve üzerine kırmızı pul biberi ekleyin. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz.
Limonlu terbiye için; 2 yumurta, 4 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı limon suyunu bir kasede çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan yarım su bardağı dolusu ilave ederek karıştırın.