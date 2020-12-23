İdeal kiloya gelmek için ise kişiye uygun bir diyet programı tercih edilir. Özellikle sağlıklı diyet çeşitleri doğru uygulandığı takdirde kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Özellikle pirinç diyeti sağlıklı ve hızlı kilo vermek isteyen kişiler tarafından uygulanabilir.

Pirinç diyeti kısa süreli uygulanan ve hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlayan bir diyettir. Bu diyetin kuralları doğru ve düzenli bir biçimde uygulandığı takdirde bir haftada 5 ile 8 kilo arasında kilo kaybı yaşanır. Ayrıca pirinç yüksek oranda karbonhidrat barındıran bir besin olduğu için diyet yapan kişinin açlık hissinde de azalma olur.

Pirinç diyetine başladıktan sonra ilk günlerde yoğun bir kilo kaybı gözlenmeyebilir. İlk üç günün ardından pirinç diyeti sayesinde hızlı bir şekilde kilo verilebilir. İki haftanın ardından ise istenilen kiloya ulaşmak mümkündür. Bu diyet sırasında günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir.

Pirinç yutarak zayıflamak mümkün mü?

Kadınlar zayıflamak ve estetik bir görüntüye sahip olmak adına neredeyse her yolu deniyor. Özellikle kilo verme hızını arttırmak için de bazı yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemlerden en bilineni çiğ pirinç yutmaktır.

Çiğ pirinç yutarak iştahlarını kapatmak isteyen kişiler bu sayede kilo verme hızlarını arttırmayı hedefliyorlar. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan pirinç iştah kesici bir besin olarak biliniyor. Pirinç sabah erken saatlerde çiğ olarak yutulduğu takdirde gün boyu iştahı kesebilir. Belli aralıklar ile pirinç yutulduğu takdirde iştahta da kısa sürede bir kapanma görülebilir.

İşte diyet listesi

Kilo vermek isteyen kişilerin rahat bir şekilde uygulayacakları pirinç diyetinde verilen besinlerin dışında herhangi bir şeyin tüketilmemesi gerekir. Ayrıca bu diyet süresince bol bol su tüketilmelidir. Pirinç diyeti süresince tüketilecek olan pirinç özenle hazırlanmalıdır. Buna göre beyaz ve ya esmer pirinç ile bu pirinç lapası hazırlanabilir. Pirinç lapası hazırlanırken ise tuz miktarı iyi ayarlanmalıdır. Daha az tuz ve bol baharat ile pirinç lapası hazırlanabilir. Bu pirinç lapası her öğünde yeniden de hazırlanabilir.

Kahvaltı: 1 Kase içerisinde hazırlanan pirinç lapası ( İçerisine istenilen baharatlar eklenebilir)

Öğle Yemeği: 1 Kase pirinç lapası, bol yeşillikli bir salata

Akşam Yemeği: 1 kase baharatlı pirinç lapası

Pirinç diyetindeki lapa nasıl hazırlanır?

Fazla kilolardan kurtulmak için pirinç diyeti yapılabilir. Pirinç diyeti için hazırlanacak pirinç lapasına dikkat edilmeli. Pirinç lapasında kullanılacak olan pirincin beyaz pirinç olması gerekir. Bol lifli olan pirinç lapa halinde olduğu takdirde hızlı bir şekilde yağ yakabilir. Diyet için pirinç lapası hazırlanırken tüm pirinçler bol suda yıkanmalıdır. Pirinçteki beyaz su gidene kadar sudan geçirilmesi gerekir. Pirinç ayıklandıktan sonra ise tarife uygun bir tencereye alınarak az miktarda tuz eklenir. Bu pirincin üzerine bol miktarda su eklenmelidir. Evde kolay bir şekilde yapılan pirinç lapasının üzerine isteğe bağlı olarak biber, nane, kimyon ve ya karabiber de eklenebilir. Ayrıca pirinç lapasının yanında yoğurt da yenilebilir.

Pirinç diyeti sırasında hangi besinlerden uzak durulmalı, hangi besinler tüketilmeli?

Pirinç diyeti yaparken bazı besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle hazır meyve suları ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Şeker içeren tüm besinlerden uzak durulmalıdır. Çikolata çeşitleri, dondurulmuş hazır besinler ve paketli hazır gıdalardan da uzak durmak gerekir. Pirinç diyeti yapılırken bol yağda kızartılan her türlü kızartılmış gıdaların da tüketilmemesi gerekir.

Pirinç diyeti ile birlikte rafine edilen şeker, un ve trans yağ içeren besinlerin tüketimi de durdurulmalıdır. Bu şekilde pirinç diyeti yapılırken yanında tüketilecek besinler yalnızca sağlıklı sebzeler, tahıllı gıdalar ve düşük proteinli gıdalar olabilir. Pirinç diyeti yapılırken sağlıksız her türlü besinden uzak durulması gerekir. Bu süreçte asla hazır gıdalar tüketilmemelidir. Diyetleri sırasında daha sağlıklı bir pirinç tüketmek isteyen kişiler beyaz pirinç yerine esmer pirinç tüketebilirler. Esmer pirinç beyaz pirince göre daha çok miktarda lif içerdiği için de daha az kaloriye sahiptir.



