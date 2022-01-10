Pirinç nasıl saklanır? Pirincin kurtlanmaması için ne yapılır?

Birçok yemekte veya çorbada kullanılan pirinç, pilavların ise ana malzemelesidir. Peki, pirinç nasıl saklanır? Pirinç en iyi şekilde nasıl saklanır? İşte, mutfaklarda sık sık kullanılan pirinç saklama yöntemleri...

PİRİNÇ NASIL SAKLANIR?

Pirinç, nemli bölgelerde durdukça yapısını kaybeder. Bu yüzden serin, kuru ve güneş görmeyen ortamlarda muhafaza edilmesi gerekir.

Bez torbalar, pirincin nemlenme ihtimalini düşürür. Bu yüzden pirinci saklamak için, bez torbalardan yararlanabilirsiniz.

Pirinci kapaklı ve cam kavanozlarda da muhafaza edebilirsiniz. Ancak böceklenme ihtimalini düşürmek için, kavanozun içerisine bir miktar tuz serpebilirsiniz.

Pirinci cam kavanozda saklayacaksanız, ağzını kapatmaya özen gösterin. Ayrıca kavanozun ıslak veya nemli olmadığından emin olun.

Pirinci saklamak için, kendi torbasını da kullanabilirsiniz.

Bunun için plastik bir şişenin ağız kısmını kesin.

Ardından pirinç torbasının ağız kısmını kıvırın.

Kıvırdığınız kısmı, şişenin ağız kısmının içerisinden geçirin.

Pirinç torbasını kenarlardan aşağıya doğru kıvırın. Şişenin kapağını kapatın.

Bu sayede pirincinizi hem güvenli bir şekilde saklayabilir, hem de dökülmesini önleyebilirsiniz.

PİŞMİŞ PİRİNÇ NASIL SAKLANIR?

Pişmiş pirinç, oda sıcaklığında maksimum 1 gün bekletilebilir.

Pişmiş pirincin ağzını kapatarak, buzdolabında 3-4 gün saklayabilirsiniz.

Pişmiş pirinci, dondurucuda 6 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

PİRİNCİN KURTALNMASI NASIL ÖNLENİR?

Rutubet nedeniyle pirinç, sık sık kurtlanabilir. Bunu önlemek için, pirincin içerisine 1 adet defne yaprağı veya birkaç diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Böylece pirinçte nem oluşma ihtimali azalacaktır. Eğer pirinçte kurtlanma meydana geldiyse, pirinç tanelerini kullanmamanızı öneriyoruz.

PİRİNÇ NE KADAR DAYANIR?

Pirinç, pişirilmediği takdirde yaklaşık 4-5 yıl boyunca taze bir şekilde muhafaza edilebilir. Üstelik bunun için buzdolabına koymanıza bile gerek yoktur.



