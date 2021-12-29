Pirinkaya Tüneli, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iki önemli ilini birbirine bağlıyor ve keskin ve dar virajlardan oluşan tehlikeli yolun da artık güvenli olmasını sağlıyor. Pirinkaya Tüneli ile yolculuk süresi 20 dakika kısalırken aynı zamanda güvenliği sayesinde sürücüler rahat bir nefes aldırıyor…





PİRİNKAYALAR TÜNELİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle açılışını gerçekleştirdiği Pirinkaya Tüneli Erzurum ve Artvin illeri arasında yer alıyor. Tünel Doğu Anadolu'yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.

PİRİNKAYALAR TÜNELİ KAÇ KİLOMETRE?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilirken, “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” denildi.

PİRİNKAYALAR TÜNELİ’NİN HARİTADAKİ YERİ