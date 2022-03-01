Pırlanta alırken dikkat etmeniz gerekenler... Pırlantada 4C kuralı nedir?
Pırlanta yüzük, kolye ya da farklı bir takı alırken bazı noktalar hakkında bilgi sahibi olmak, bütçenize uygun en güzel pırlantayı alabilmeniz için size yardımcı olacaktır. Biz de sizin için pırlanta seçiminde bilmeniz gerekenleri sıraladık ve tabii ki pırlanta alırken bilmeniz gereken 4C kuralının inceliklerine değindik.
01 Mart 2022, Salı 09:22 Son Güncelleme:
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Kadınların en çok sevdiği değerli taşların başında gelen pırlantalar, renkten kesime, berraklıktan ağırlığa kadar pek çok farklı kategoriye ayrılıyor. Evlilik tekliflerinden, yıldönümü kutlamalarına en romantik günlerin en değerli hediyesi olan pırlantaları alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sizler için derledik.
Pırlanta tanımlanması ve değerlendirilmesi temelde 4c üzerine kuruludur. Bunlar carat (ağırlık), colour (renk), clarity (berraklık) ve cut tır (kesim). Pırlantanın ağırlığı, berraklığı arttıkça fiyatı da artar. WS1 en berrak kategoriyi belirtirken, en kusurlusu da SI2 olarak adlandırılır. Renkler d'den z'ye kadar bir renk skalasına sahiptir.
BERRAKLIK
Berraklık pırlanta değerinde çok önemli bir rol oynar. Bir pırlanta mücevherde küçük kalıntılar varsa, o değerlidir. SI üzerindeki netlik kabul edilebilir ve değerlidir. Pırlanta takılarda berraklık aralığı şu harflerle anlatılır.
- FL - IF: Tamamen boyasız
- VVS1 - VVS2: Çok küçük görünmez lekeler var
- VZ1 - VS2: Çok küçük görünmez lekeler var
- SI1 - SI2: Küçük görünmez lekeler var
- I1 - I2 - I3: Görünür lekeler var
PIRLANTA RENGİ
Pırlanta takılar renksiz gibi görünse de renk tonlarına sahiptir. Bir pırlantanın değeri renginden anlaşılabilir.
D ve Z arasındaki renk aralığında J'nin üzerinde olanlar yeterli beyazlığa sahiptir. Yani, J'nin üstündeki elmas takılar makul ve gerekli beyazlığa sahiptir. Pırlanta takılarda renk aralıkları şu harflerle tanımlanır:
- D - E - F: Mükemmel beyaz
- G - H: Tam beyaz
- I - J: Hafif sarımsı beyaz
- K ve geri kalanı Sarı
Renksiz pırlantalar kadar renkliler de şu sıralar çok tercih edilen modeller arasında.
KARAT
Bir pırlantanın ağırlığı karat cinsinden ölçülür. "ct" ile ifade edilir. Bir pırlantanın karat ağırlığı arttıkça, nadirliği ve dolayısıyla fiyatı da artar. Tipik olarak, çoğu alıcı için karat ağırlığı bir önceliktir. Bir kadının küçük bir elmas istediğini söylediğini duydunuz mu?
Bu nedenle, kesiciler bazen karat ağırlığını artırmak için istenmeyen yerlerde bir pırlantanın üzerine ağırlık bırakacaktır. Sonuç, genel olarak daha ağır olan ancak önemli olduğu yerde mutlaka daha büyük görünmeyecek bir elmastır. Bu şekilde kesilen taşlar, düzgün kesilmiş elmaslar kadar parlak değildir.
PIRLANTANIN KESİMİ
- Kesim, dört kuralın en önemlisidir çünkü pırlantanın ışıltısı üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Pırlantanın kesimi, taşın parlak ışıltısını üreten şeydir. Kesim kalitesini ve eklerini tanımak için elinizde hareket ettirmelisiniz.
- Bir pırlantanın parlaklığı, pırlantanın kesimiyle doğrudan ilişkilidir. Düzgün kesilmiş iki pırlanta, renk veya berraklık dereceleri ne olursa olsun aynı parlaklığa sahip olacaktır. Tek istisna, pırlantanın yoğun olarak I1 ila I3 arasında bir sınıfa dahil edilmesidir.
Şimdi size 4c arasında sayılmayan ancak önemli olan bir başka değerden daha bahsedeceğiz.
FLORESANS DEĞERİ
Pırlantada bir diğer farklı değer ise floresans'dır. Floresans, elmasın parlaklığı üzerindeki etkisine bağlı olarak elmasın değerini düşürebilir. Soluk ila orta floresans değer üzerinde çok az etkiye sahiptir ve aslında I ve daha düşük renklerde görünüme yardımcı olabilir. Güçlü veya çok güçlü mavi floresansa sahip bir elmas satın almamalısınız. , elmasın parlaklığı üzerindeki etkisine bağlı olarak elmasın değerini düşürebilir. Soluk ila orta floresans değer üzerinde çok az etkiye sahiptir ve aslında I ve daha düşük renklerde görünüme yardımcı olabilir. Güçlü veya çok güçlü mavi floresansa sahip bir elmas satın almamalısınız.
EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN KARAT NE KADAR OLMALI?
Eğer sevgilinize evlilik teklif edecekseniz, pırlanta karatının 0.20 ct'den düşük olmaması tavsiye edilir. Ama tabii bir kadın için siz yine her zaman DAHA BÜYÜK düşünün...
PIRLANTA MODELİ
Tek taş ve baget pırlanta gibi farklı modellerin taş kesimleri, zerafet, şıklık ve parlaklık da pırlanta seçiminde önemli rol oynar... Ancak burada model seçiminde parmak yapısının da önemi vardır. Siz en iyisi model seçerken sevgilinizin bir arkadaşına danışın ve neleri beğendiği hakkında biraz bilgi sahibi olun.
En önemlisi de aldığınız pırlanta ile size verilmesi gereken, tüm bu özelliklerin yer aldığı sertifikalardır. Pırlantanızı alırken tüm özelliklerinin yazılı olduğu sertifikanızı istemeyi unutmayın.