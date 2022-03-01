Kadınların en çok sevdiği değerli taşların başında gelen pırlantalar, renkten kesime, berraklıktan ağırlığa kadar pek çok farklı kategoriye ayrılıyor. Evlilik tekliflerinden, yıldönümü kutlamalarına en romantik günlerin en değerli hediyesi olan pırlantaları alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sizler için derledik.

Pırlanta tanımlanması ve değerlendirilmesi temelde 4c üzerine kuruludur. Bunlar carat (ağırlık), colour (renk), clarity (berraklık) ve cut tır (kesim). Pırlantanın ağırlığı, berraklığı arttıkça fiyatı da artar. WS1 en berrak kategoriyi belirtirken, en kusurlusu da SI2 olarak adlandırılır. Renkler d'den z'ye kadar bir renk skalasına sahiptir.

BERRAKLIK

Berraklık pırlanta değerinde çok önemli bir rol oynar. Bir pırlanta mücevherde küçük kalıntılar varsa, o değerlidir. SI üzerindeki netlik kabul edilebilir ve değerlidir. Pırlanta takılarda berraklık aralığı şu harflerle anlatılır.

FL - IF: Tamamen boyasız

Tamamen boyasız VVS1 - VVS2: Çok küçük görünmez lekeler var

Çok küçük görünmez lekeler var VZ1 - VS2: Çok küçük görünmez lekeler var

Çok küçük görünmez lekeler var SI1 - SI2: Küçük görünmez lekeler var

Küçük görünmez lekeler var I1 - I2 - I3: Görünür lekeler var

PIRLANTA RENGİ

Pırlanta takılar renksiz gibi görünse de renk tonlarına sahiptir. Bir pırlantanın değeri renginden anlaşılabilir.

D ve Z arasındaki renk aralığında J'nin üzerinde olanlar yeterli beyazlığa sahiptir. Yani, J'nin üstündeki elmas takılar makul ve gerekli beyazlığa sahiptir. Pırlanta takılarda renk aralıkları şu harflerle tanımlanır:

D - E - F: Mükemmel beyaz

Mükemmel beyaz G - H: Tam beyaz

Tam beyaz I - J: Hafif sarımsı beyaz

Hafif sarımsı beyaz K ve geri kalanı Sarı

Renksiz pırlantalar kadar renkliler de şu sıralar çok tercih edilen modeller arasında.

KARAT

Bir pırlantanın ağırlığı karat cinsinden ölçülür. "ct" ile ifade edilir. Bir pırlantanın karat ağırlığı arttıkça, nadirliği ve dolayısıyla fiyatı da artar. Tipik olarak, çoğu alıcı için karat ağırlığı bir önceliktir. Bir kadının küçük bir elmas istediğini söylediğini duydunuz mu?

Bu nedenle, kesiciler bazen karat ağırlığını artırmak için istenmeyen yerlerde bir pırlantanın üzerine ağırlık bırakacaktır. Sonuç, genel olarak daha ağır olan ancak önemli olduğu yerde mutlaka daha büyük görünmeyecek bir elmastır. Bu şekilde kesilen taşlar, düzgün kesilmiş elmaslar kadar parlak değildir.

PIRLANTANIN KESİMİ

Kesim, dört kuralın en önemlisidir çünkü pırlantanın ışıltısı üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Pırlantanın kesimi, taşın parlak ışıltısını üreten şeydir. Kesim kalitesini ve eklerini tanımak için elinizde hareket ettirmelisiniz.

Bir pırlantanın parlaklığı, pırlantanın kesimiyle doğrudan ilişkilidir. Düzgün kesilmiş iki pırlanta, renk veya berraklık dereceleri ne olursa olsun aynı parlaklığa sahip olacaktır. Tek istisna, pırlantanın yoğun olarak I1 ila I3 arasında bir sınıfa dahil edilmesidir.

Şimdi size 4c arasında sayılmayan ancak önemli olan bir başka değerden daha bahsedeceğiz.

FLORESANS DEĞERİ

Pırlantada bir diğer farklı değer ise floresans'dır. Floresans, elmasın parlaklığı üzerindeki etkisine bağlı olarak elmasın değerini düşürebilir. Soluk ila orta floresans değer üzerinde çok az etkiye sahiptir ve aslında I ve daha düşük renklerde görünüme yardımcı olabilir. Güçlü veya çok güçlü mavi floresansa sahip bir elmas satın almamalısınız. , elmasın parlaklığı üzerindeki etkisine bağlı olarak elmasın değerini düşürebilir. Soluk ila orta floresans değer üzerinde çok az etkiye sahiptir ve aslında I ve daha düşük renklerde görünüme yardımcı olabilir. Güçlü veya çok güçlü mavi floresansa sahip bir elmas satın almamalısınız.

EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN KARAT NE KADAR OLMALI?

Eğer sevgilinize evlilik teklif edecekseniz, pırlanta karatının 0.20 ct'den düşük olmaması tavsiye edilir. Ama tabii bir kadın için siz yine her zaman DAHA BÜYÜK düşünün...

PIRLANTA MODELİ

Tek taş ve baget pırlanta gibi farklı modellerin taş kesimleri, zerafet, şıklık ve parlaklık da pırlanta seçiminde önemli rol oynar... Ancak burada model seçiminde parmak yapısının da önemi vardır. Siz en iyisi model seçerken sevgilinizin bir arkadaşına danışın ve neleri beğendiği hakkında biraz bilgi sahibi olun.

En önemlisi de aldığınız pırlanta ile size verilmesi gereken, tüm bu özelliklerin yer aldığı sertifikalardır. Pırlantanızı alırken tüm özelliklerinin yazılı olduğu sertifikanızı istemeyi unutmayın.