Pırtımpırt yemeği tarifi: Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır?
Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan pırtımpırt yemeği tarifi Kayseri yöresine ait bir yemektir. Kendine has tadı olan pırtımpırt yemeği oldukça lezzetli bir yemektir. Adı pek alışılmamış olsa da lezzetiyle kendine hayran bırakan pırtımpırt yemeği tarifi arıyor yada pırtımpırt yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "pırtımpırt yemeği tarifi, pırtımpırt yemeği nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Kayseri yöresinin sevilen lezzetlerinden olan pırtımpırt yemeği tarifi Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Farklı lezzetler denemek istiyorsanız pırtımpırt yemeği tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için pırtımpırt yemeği tarifi arıyorsanız "pırtımpırt yemeği tarifi, pırtımpırt yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Pırtımpırt yemeği tarifi
Pırtımpırt yemeği malzemeleri
- Yarım kilogram kemikli et
- Yarım kilogram asma yaprağı
- 3 adet soğan
- 2 su bardağı nohut
- 2 çay bardağı aşurelik buğday
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- Kırmızı toz biber
Pırtımpırt yemeği yapılışı
Nohut ve buğday geceden ıslatılır. Daha sonra suları yenilenir ve ayrı tencerelerde haşlanır. Haşlanan nohut ve buğdayın suları süzülür ve asma yaprakları haşlanır. Süzgeçle suyu süzüldükten sonra incecik doğranır. Tencereye yağ eklenir ve eriyen yağın üzerine yemeklik doğranan soğan eklenip pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine et eklenir ve kavurma işlemine devam edilir. Bir kaşık salça suda ezilir ve tencereye eklenir. Üzerine asma yaprakları, nohut, buğday eklenip karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su eklenir ve pişene kadar beklenir. Sıcak servis edilir.
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