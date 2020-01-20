Pırtımpırt yemeği tarifi: Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır?

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Pırtımpırt yemeği tarifi

Pırtımpırt yemeği malzemeleri

- Yarım kilogram kemikli et

- Yarım kilogram asma yaprağı

- 3 adet soğan

- 2 su bardağı nohut

- 2 çay bardağı aşurelik buğday

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- Tuz

- Kırmızı toz biber

Pırtımpırt yemeği yapılışı

Nohut ve buğday geceden ıslatılır. Daha sonra suları yenilenir ve ayrı tencerelerde haşlanır. Haşlanan nohut ve buğdayın suları süzülür ve asma yaprakları haşlanır. Süzgeçle suyu süzüldükten sonra incecik doğranır. Tencereye yağ eklenir ve eriyen yağın üzerine yemeklik doğranan soğan eklenip pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine et eklenir ve kavurma işlemine devam edilir. Bir kaşık salça suda ezilir ve tencereye eklenir. Üzerine asma yaprakları, nohut, buğday eklenip karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su eklenir ve pişene kadar beklenir. Sıcak servis edilir.

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