'Pırtımpırt yemeği yokluk yemeğiymiş'

ATV ekranlarında yayınlanan ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında geçen günlerde bir yarışmacıya yemek sorusu yöneltildi. Yarışmacıya, ’Hangi adda bir yemek vardır?’ sorusu sorulurken cevap şıkları arasında cırtımcırt, pırtımpırt, tırtımtırt ve zırtımzırt seçenekleri yer aldı. Yarışmacı, cevabın pırtımpırt olduğu soruyu bilemeyerek yarışmadan çekildi. Kayseri’nin Develi ilçesine ait olan pırtımpırt yemeğini 5 yıl önce ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan ve 30 bin TL para ödülü kazanan Emsal Tekir yaptı. Evli 3 çocuk annesi Tekir, Develi ilçesine ait yöresel yemeği evinde pişirdi.

’Pırtımpırt yokluk yemeğiymiş’

Pırtımpırt yemeğinden bahseden Tekir, "Pırtımpırt Develi ilçemizin yöresel yemeğidir. Bu yemeğimiz en çok kış mevsiminde yapılır. Pırtımpırt geçmiş yıllarda yokluk yemeğiymiş. Yokluk zamanlarında kadınlar yaprak, nohut, fasulye ve kemik etinden bu yemeği yaparlarmış. Bu yemeğe de pırtımpırt adını koymuşlar.

Biz Kayseri’nin Develi ilçesindeyiz ama Kayserililerde bu yemeği fazla bilmez. Develi halkı olarak yarışmada bu soru sorulduğu için teşekkür ediyoruz. Pırtımpırtımızı sadece Develi ilçemiz biliyordu, artık dünya bilir oldu" ifadelerini kullandı.

’Pırtımpırt yemeğimiz enerji deposu’

Pırtımpırt yemeğinin tarifini anlatan Tekir, "O sorunun sorulmasının ardından telefonlarımız susmaz oldu. ’Pırtımpırt nasıl yapılıyor?’ diye soranlar oluyor. Pırtımpırt yemeğimiz çok lezzetli. Pırtımpırt yapmak için kurutulmuş yaprağı haşlarız.

Nohut ve fasulyeyi bir gün önceden ıslatırız. Yemek yapmaya başlarken önce soğan kavururuz. Üstüne nohudu, fasulyeyi, haşlanmış yaprağı, çemen, pul biber ve haşlanmış kemikli eti koyarız. Yemekte bol tereyağı ve zeytinyağı olması ayrı bir lezzet katar. Yaklaşık 1 saat süren pişirme işleminin ardından yemeğimiz hazır olur. Pırtımpırt yemeğimiz enerji deposu. Yemeğimizin adı değişik gelebilir ama lezzeti çok güzel" şeklinde konuştu.

’Başka ilde yaşayan kişi bu sorunun cevabını bilmez’

Başka yörede yaşayan kişilerin pırtımpırt sorusunu bilmesinin zor olacağını kaydeden Tekir, "Benim de keşke milyoner olmak yarışmasında 60 bin liralık sorum pırtımpırt olsaydı. Bana çıksaydı ben çok sevinirdim ve ’pırtımpırt’ diyebilirdim. O sorunun yarışmacı kadına çıkmasına üzüldüm. ’Keşke bana çıksaydı’ dedim. Yarışmada soruyu görenler beni aradı. Başka ilde yaşayan kişi bu soruyu bilemez. Biz nasıl başka ilçenin özel yemeğini bilemiyorsak o sorunun sorulduğu kadında bilemez" dedi.





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DHA