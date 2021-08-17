Kışlık domates sosu yapılışı yöreden yöreye ve hatta kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Yapılışındaki kolaylık ve lezzetindeki farklılık nedeniyle de pek çok kişi, kışlık domates sosunu pişirmeden hazırlamayı tercih ediyor. Bunun için sahip olmanız geren en önemli şey ise, güneşte kızarmış mevsimin en oldun domatesleri…

PİŞİRMEDEN KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL YAPILIR?

PRATİK KIŞLIK DOMATES SOS İÇİN MALZEMELER

Yapmak istediğiniz kadar domates

Sıcak su

Silikon muffin kapları

PRATİK KIŞLIK DOMATES SOSU YAPILIŞI