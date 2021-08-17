Pişirmeden kışlık domates sosu nasıl yapılır? İşte, pratik kışlık domates sosu yapılışı
Kışlık domates sos yapmak için domateslerin en lezzetli ve en kırmızı olduğu dönem olan ağustos ayına gelindi. Peki, pişirmeden kışlık domates sosu nasıl yapılır? İşte, yaz aylarının lezzet ve vitamini içinde barındıran pratik kışlık domates sosu yapılışı…
17 Ağustos 2021, Salı 11:28 Son Güncelleme:
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Kışlık domates sosu yapılışı yöreden yöreye ve hatta kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Yapılışındaki kolaylık ve lezzetindeki farklılık nedeniyle de pek çok kişi, kışlık domates sosunu pişirmeden hazırlamayı tercih ediyor. Bunun için sahip olmanız geren en önemli şey ise, güneşte kızarmış mevsimin en oldun domatesleri…
PİŞİRMEDEN KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL YAPILIR?
PRATİK KIŞLIK DOMATES SOS İÇİN MALZEMELER
- Yapmak istediğiniz kadar domates
- Sıcak su
- Silikon muffin kapları
PRATİK KIŞLIK DOMATES SOSU YAPILIŞI
- Pişirmeden kışlık domates sosu yapabilmek için öncelikle
- Domatesleri güzelce yıkayın,
- Bir tencerenin için su koyun ve kaynatın,
- Domatesleri bütün olarak alın ve her bir domatesin altına bıçakla artı şeklinde çizikler yapın,
- Alt taraflarını çizdiğiniz domatesleri 5 dakika boyunca kaynar suda bekletin,
- Kaynar suda 5 dakika bekleyen domatesleri kepçe yardımıyla bir başka kabın içine alın,
- Bu yöntem ile domateslerin kabukları çok kolay soyulacaktır.
- Tüm domateslerin kabuklarını soyun,
- Dilerseniz domatesleri hiç suda bekletmeden direkt rendeleyebilirsiniz ancak çok miktarda sos yapacaksanız bu işlem hem daha çabuk yapmanızı hem de daha az yorulmanızı sağlayacaktır.
- Kabuklarını soyduğunuz domatesleri iri parçalar halinde kesin ve mutfak robotundan geçirin ve püre haline getirin.
- Bir tepsinin içine silikon muffin kaplarını yerleştirin,
- Hazırladığınız domates püresini muffin kaplarına pay edin.
- Kaplardaki domates pürelerini derin dondurucuya koyun ve donana kadar bekletin.
- Derin dondurucudan çıkardığınız domates sosları kalıp halinde muffin kaplarından çıkacaktır.
- Tek tek kalıp halindeki domates soslarınız hazır.
- Domates soslarınızı isterseniz tek tek poşetleyerek isterseniz, toplu halde derin dondurucuda saklayabilirsiniz ve her yemekte istediğiniz miktarda sosu kolaylıkla kullanabilirsiniz.
- Dilerseniz domates sosunuzun içine taze fesleğen ve nane ekleyerek daha farklı ve lezzetli hale getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir durumdur ve hayal gücünüze bağlı olarak ekleyeceğiniz baharat çeşitleriyle farklı lezzetler yaratabilirsiniz!
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