Pişman olana ceza indirimi

“Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü” ile pişmanlık uygulamasının kapsamı, kimlerin yararlanabileceği, yararlanma şartları bilgilerine yer verildi.

Broşüre göre pişmanlık ve ıslah; beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı (kaybı) cezasını gerektiren fiilleri işleyen kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulama olarak tanımlandı. Düzenlemeyle vergi kaybına sebeb veren mükelleflere yeni bir fırsat tanınarak, belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergiler için pişmanlıktan yararlanılabiliyor. Ancak beyana dayanmayan vergiler için örneğin emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor.

Pişmanlıktan yararlanabilmek için mükellefin kendiliğinden haber vermesi gerekiyor. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması gerekiyor. Elektronik ortamda pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname gönderilebiliyor.

Pişmanlık zammı, ödemenin geciktiği her ay için gecikme zammı hesaplanıyor. Her ay için yüzde 2 pişmanlık zammı uygulanıyor. Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmiyor. Ancak pişmanlıkla beyanname vermek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının kesilmesini engellemiyor. Vergi ve pişmanlık zammı ile ilgili yapılan kısmi ödemeler kabul edilmiyor ve verilen 15 günlük süre içinde vergi aslı ve pişmanlık zammının tamamının ödenmesi gerekiyor.

Neşe Karanfil / HÜRRİYET