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Pişmaniye kurabiye tarifi

Pişmaniye kurabiye malzemeleri

250 gram yumuşak margarin

1 bardak Hindistan cevizi

3 kaşık pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

3,5 bardak un

Üzeri için:

1 bardak kadar pudra şekeri

1 bardak kadar Hindistan cevizi

Pişmaniye kurabiye yapılışı

Margarin, Hindistan cevizi, pudra şekeri ve sıvı yağı derin bir kabın içerisinde krema gibi olana kadar karıştırın. Az az un ilave edin ve yumuşak kıvamlı bir hamur haline getirin. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parça koparıp, yuvarlayın. Şekillendirdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye pişmaniye kurabiye toplarını dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altı kızarana kadar pişirin. Derin bir tabağa pudra şekeri ve Hindistan cevizini koyup karıştırın. Kurabiyelerin üzeri kızarmadan fırından alın. Soğumadan bu karışıma bulayın. Ardından tekrar tepsiye dizin ve iyice soğuyunca servis edin.



