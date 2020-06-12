Pişmaniye kurabiye tarifi
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12 Haziran 2020, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Pişmaniye kurabiye tarifi
Pişmaniye kurabiye malzemeleri
- 250 gram yumuşak margarin
- 1 bardak Hindistan cevizi
- 3 kaşık pudra şekeri
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3,5 bardak un
Üzeri için:
- 1 bardak kadar pudra şekeri
- 1 bardak kadar Hindistan cevizi
Margarin, Hindistan cevizi, pudra şekeri ve sıvı yağı derin bir kabın içerisinde krema gibi olana kadar karıştırın. Az az un ilave edin ve yumuşak kıvamlı bir hamur haline getirin. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parça koparıp, yuvarlayın. Şekillendirdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye pişmaniye kurabiye toplarını dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altı kızarana kadar pişirin. Derin bir tabağa pudra şekeri ve Hindistan cevizini koyup karıştırın. Kurabiyelerin üzeri kızarmadan fırından alın. Soğumadan bu karışıma bulayın. Ardından tekrar tepsiye dizin ve iyice soğuyunca servis edin.