Pişmanlık, kişinin yüreğinde yanan ve zayıflasa bile ömür boyu sönmeyen bir ateş olarak kalıyor. Ne kadar unutulmuş gibi görünse de bir an, bir anı yeniden o ateşi canlandırmaya yetiyor. Ne yazık ki insan kaybettiğinin değerini işte o anda bir daha anlıyor. Dile bir türlü getirilemeyen ancak hep hissedilen duyguları ifade etmeye yarayan kısa, uzun ve anlamlı pişmanlık ile ilgili sözler…

KISA, UZUN VE ANLAMLI PİŞMANLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Hayat acımasızdır. Bazılarını tanıdığınıza pişman eder. Bazılarını da daha önceden tanımadığınıza!

Çok değer vermek demek, çok pişmanlık demektir.

Çok geç pişman olanın vay başına. Shakespeare

Üzgünüm, pişmanlıklarımın arasında başka yer kalmadı.

Acının sonu vardır ama pişmanlık hep kalır unutma.

Hayat için en iyisini yapanlar hiçbir zaman pişman olmazlar.

Aynı şehirde sen varsın, ben varım. Ama biz yokuz. (Cemal Süreya)

Asıl hata, karşındakine haddinden fazla değer verende.

Ve bir süre sonra sevdiğimiz kişilerin yüzleri pişman olduğumuz yüzlere dönüşür… B. Ergin Borobey

Bazen neden mi yalnız olmak istenir? Eğer bir insan yalnızsa birini bulamadığı için değil, insanlara güveni kalmadığı içindir. Birilerine güvenip pişman olduğu içindir.

Seni adam sanmakla en çok aşka ayıp etmişim!

Gönül penceresini açık bıraktım… Kimi camını kırdı, kimi çerçevesini…

Pişman olmayı kendine adet edinirsen boyuna pişman olur durursun! Nihayet bu pişmanlığa da daha ziyade pişman olursun! Ömrünün yarısı perişanlıkla geçer, öbür yarısı da pişmanlıkla heder olur gider! Bu fikri, bu pişmanlığı terket de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara! - Hz. Mevlana

Pişmanlık, düşmüşlerin masumiyeti demektir. Kleist

Verimsiz kuru topraklarıma gelerek çiçek bahçesi yaptın her yeri. Kuşların eksik olmadığını, güneşin hiç gitmediği bir çiçek bahçesi. Parasal karşılığı olmayan. Her karışında sevgi, emek ve fedakârlık olan bu bahçenin tapusu senin ve senin eserin…

Bir serçeydim sürüden ayrılmış, gökyüzünde kaybolmuş, o ise bir kartalmış avlanmaya çıkmış gelmiş bula bula beni bulmuş.

Gelenler benimdir mutluluğumdur, gidenler pişmanlıklarım. Tutmak istemem onları yanımda.

Bir sabah üzerimde sen kokan bir kazakla uyanırsam ve mutfaktan dünyanın en güzel sesi “Kahvaltı hazır” diye bağırıyorsa, bundan ötesi bundan güzeli olɑmaz ve imkansızdır...

Asıl hata, karşındakine haddinden fazla değer verende.

Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç hayatın anlamsızlığını. En güzel şeylerin bile yavan kaldığını…

Keşke sen ben olsan ve doyasıya sevmenin ne kadar zor olduğunu anlasan, keşke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tadını çıkarsam.

Ben beklerim. Dönmen için değil, pişman olduğunu görmek için.

Utanırım sana gel demeye. Ben çağırmasam ama sen yine de gelsen.

Dilim kal demeyi bilirdi, sende kalabilecek yüreği görseydi.

Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek, gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli değil, yıllarca vazgeçememek marifet!

Bir yolcu uğurladım yaşlı gözlerle arkasından bağırdım git güle güle o an dudaklarından döneceğim tüm gücümle haykırdım bekleyeceğim.

Ne zaman pişman olursun biliyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında!

Belki de tutmalıydım, bırakmamalıydım ellerini… Gurur yaptım, sustum öylece elveda der gibi.

Ne pişmanlık ne de isyan, derinden bir keşkedir insan…

Ne güzel demiş üstad; Yar olsaydı kalırdı, yaraydı geçti.

Değerini bilmiyorsa, yokluğunu tatması gerekir. Arda Erel

Pişmanlık, gelmeyenlerin olacak. Bekleyenlerin değil!

Son pişmanlık neye yarar. Her şeyin bedeli var. Buraya kadar…

Elinden geliyorsa kimseyi üzme, bırak onlar seni üzsün… Çünkü, acının sonu vardır, ama pişmanlık hep kalır.

Bazen bir anda öyle büyük bir hata yaparsın ki… Yaptığın haya hayatını kaydırır. Kızacak bir suçlu da bulamazsın. Yapan sen, açı çekende sen…

PİŞMANLIK SÖZLERİ

Bir gün herkes birine geç kaldığına ya da birinden erken gittiğine pişman olacak.

Eskisi gibi olmayı özlüyor insan, eskisi gibi hissetmeyi.

Bir gerçek var ki kimse için tükendiğimize değmedi.

Ve gün gelir tek gerçeği pişmanlık olur. Yaptıklarına pişmanlık yapamadıklarına pişmanlık…

Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hz. Ali

Dünü hayatında pişmanlık olarak yaşama… Hayatını anlık yaşarsan bugün ve yarın pişman olmazsın.

Büyük balonların eceli, küçük iğnelerdir.

Ben senin girmek istediğin yolun sonundayım güzelim. O yolun sonunda sadece pişmanlık var.

Her şeye rağmen pişman olmamak en güzeli…

Şimdi başımı kendi omzuma koyup gidiyorsam yenildiğimden değil, yanıldığımdandır.

UNUTMA!! nasıl sensizliği ben yaratmadımsa, tadacağın bensizlikte benim eserim olmayacak.

Geçmişimi yargılama, ben artık orada yaşamıyorum!

O bir sırdı ve ben tutamadım O’nu içimde.

Okuduğum en gerçek hikayeydi. Bir erkeğin gözlerindeki pişmanlık.

Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle yaşamayı aldatılmanın acısını sevdiğinin başkasının olmasını senin yerine başkasına AŞKIM demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini.

Seni kırdığım için değil; ne olursa olsun gitmene izin verdiğim için kendimi affedemiyorum.

Aşkım senden özür Dilerim Kalbini Kırdıysam çekip Giderim.

Bir gece ay bana sordu NEDEN seni ağlatan biriyle berabersin Aya baktım ve dedim ki sen hiç gökyüzünden vazgeçebilir misin?

Dünyanı tersine döndüreceğim, seni de canından bezdireceğim, yaktığın ateşi söndüreceğim, hesabım bitmedi daha seninle.

Aşk kadınların kalbinde, erkeklerin cebinde gezer.

Keşke yalnızlığım kadar yanımda olsan, yalnızlığımla paylaştıklarımı seninle paylaşsam, keşke senin adın yalnızlık olsa ve ben hep yalnız olsam.

Öyle kolay değil benden kurtulman, hesabım bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram yaşamak, hesabım bitmedi daha seninle.

Sana o kadar kırgınım ki, seni bin parçaya bölsem yetmez Ama kaybolacak bir parçana da gönlüm eI vermez.

Pişmanlık, düşmüşlerin masumiyeti demektir. Kleist

Yaptığım Hatalardan Dolayı Senden özür Dilerim Bir daha tekrarlanmayacak Kusura bakma Canım.

İnsan istedi mi, pişman olmaya daima zaman bulur. Machiavelli

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. İmam Gazali

Bunca acıyı çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

Yürüdüğün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anılardan, ASLA!

Seven ben sevilen sen ağlayan ben ağlatan yine sen!!

Bugün yeni bir meyhane keşfettim mezarlığın tam karşısında beni arar da bulamasan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında

Korkum Sevmek Değil; Korkum Sevip de Ayrılmak… Korkum Kurşun Yemek Değil; Kalleşçe Vurulmak… Korkum Ölüm Değil; Senin Tarafından Unutulmak…

Sevdiğiniz kişiyi kırdınız, yaptığınız hatadan dolayı pişman olduğunuzu anlatacağınız en güzel mesajları sizler için topladık. İşte sevgiliye pişmanlık mesajları;

Döndüğünde bulamayacağın bir ben varım artık hoşça kal yalan dünyanın yalancı insanı… Seni Allaha havale ediyorum.

Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi kibrit bile çakmam!!

Benim kalbimi kırmak suya yazı yazmaya benzer, kırılan kalbimi düzeltmek gece doğan güneşe benzer Sen o suya yazı yazmayı başardın şimdi güneşin doğmasını bekle.

Aşkımız için kan dökmemi istiyorsan sana dünyanın şah damarını keserim ille de senin kanın olacak diyorsan mühim değil ben seni toprakta da severim

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaksın ellerimden öpmeyeceksin dudaklarımdan sevmeyeceksin beni deli gibi, vurmayacaksın kalbine zinciri benden başkasını da alacaksın sevgilim!

Korkum Sevmek Değil; Korkum Sevip de Ayrılmak… Korkum Kurşun Yemek Değil; Kalleşçe Vurulmak… Korkum Ölüm Değil; Senin Tarafından Unutulmak…

Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek, gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli değil, yıllarca vazgeçememek marifet!

Sev öyle sev ki kalmasın sende gurur, Gurur’un başladığı yerde sevgi son bulur

Sadece özür dilemek istemiştim ama yapamadım saçma gururuma yenildim ve beni terslemenden korktum, ama sessizce çekip gitmene de dayanamadım ve bu mesajı yolluyorum şimdi. Beni affet olur mu? Çok üzgünüm. Geçmişte yaşadığımız tüm kırgınlıklar için özür diliyorum senden.

Yüreğimin içindeki En Güzel duygular senindir Hep bir tanem Senden Başkasını sevemem..

Bu SMS ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar değerlisin ki benim için, sensiz bir hayat düşünemiyorum.







